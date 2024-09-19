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На Дону будут судить бизнесмена, которого обвиняют в гибели человека на работе

В Новочеркасске завершилось расследование дела бизнесмена, обвиняемого в нарушении правил охраны труда.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске под суд пойдет предприниматель, по вине которого погиб сотрудник во время разгрузки стройматериалов. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 19 сентября.

По данным следствия, осенью прошлого года во время проведения разгрузочных работ, с использованием крана-манипулятора, часть строймашины коснулась электропровода. В результате водитель скончался. Позже выяснилось, что погибший был допущен к работе без нужной подготовки, знаний, удостоверений и допусков.

— В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас дело направлено в суд.