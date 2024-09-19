На Дону будут судить бизнесмена, которого обвиняют в гибели человека на работе

По данным следствия, осенью прошлого года во время проведения разгрузочных работ, с использованием крана-манипулятора, часть строймашины коснулась электропровода. В результате водитель скончался. Позже выяснилось, что погибший был допущен к работе без нужной подготовки, знаний, удостоверений и допусков.