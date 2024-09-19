Анатолий Кашпировский возобновил магические сеансы в Москве

«Выступления как были, так и есть, и они проходили, и проходят постоянно при полных аншлагах. Проходят они как на безвозмездной основе, так и за небольшую цену на билеты. Зал, в котором проходит выступление, вмещает 200 человек. Теперь прикиньте, сколько должен стоить билет, чтобы можно было заработать 6 млн рублей. Минималочка — это 30 тыс. рублей. Нет, наши билеты не стоят 30 тыс. рублей. Они стоят 3 400 ₽ Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове», — сказал Сергей.