Гарик Харламов объявил о закрытии Comedy Club после 19 лет в эфире

Кажется, однозначно ответить на этот вопрос можно будет только по итогам выпуска от 20 сентября. Не исключено, что сообщения о закрытии Comedy Club — лишь пиар-ход, и сам проект в будущем продолжит выходить (возможно, на том же ТНТ), просто в несколько другом формате либо под иным названием, — так, по крайней мере, считают некоторые поклонники шоу. И на то есть несколько весомых причин.