Альбом Джорджа Харрисона Living in the Material World будет переиздан

Вторая сольная пластинка музыканта, экс-участника The Beatles Джорджа Харрисона Living in the Material World (1973), будет перевыпущена в честь своего 50-летия 15 ноября.
Переиздание курируется вдовой Харрисона Оливией и его сыном Дхани. Лонгплей заново смикширован артистом и звукоинженером Полом Хиксом. На пластинке, помимо основных треков, окажутся акустические и альтернативные версии песен и 12 ранее не издававшихся композиций. Одну из них, Give Me Love (Give Me Peace on Earth) (Take 18), уже можно послушать.
Кроме того, поклонников порадует 60-страничная книга в твердом переплете с фотографиями, рукописными текстами треков, студийными заметками и многим другим.
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