Альбом Джорджа Харрисона Living in the Material World будет переиздан

Переиздание курируется вдовой Харрисона Оливией и его сыном Дхани. Лонгплей заново смикширован артистом и звукоинженером Полом Хиксом. На пластинке, помимо основных треков, окажутся акустические и альтернативные версии песен и 12 ранее не издававшихся композиций. Одну из них, Give Me Love (Give Me Peace on Earth) (Take 18), уже можно послушать.