«Сильное разрушение»: власти вновь хотят провести обследование набережной Трибуца в Калининграде

«Планируем в связи с вымыванием грунта из-под основания набережной заказать комплексное техническое обследование с последующим мониторингом для выявления причин данных фактов. После этого будет принято решение, по какому пути идём восстанавливать. Где было возможно — поправили, где идёт сильное разрушение — там установлено ограждение».