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«Сильное разрушение»: власти вновь хотят провести обследование набережной Трибуца в Калининграде

На прогулочной зоне продолжает разрушаться покрытие.

Власти вновь хотят провести комплексное техническое обследование набережной Трибуца в Калининграде. На прогулочной зоне продолжает разрушаться покрытие. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

На некоторых участках набережной сильно просела плитка. Хуже всего ситуация обстоит в районе детской поликлиники. В администрации Калининграда пояснили, что власти планируют заказать комплексное обследование набережной для определения причин разрушений.

«Планируем в связи с вымыванием грунта из-под основания набережной заказать комплексное техническое обследование с последующим мониторингом для выявления причин данных фактов. После этого будет принято решение, по какому пути идём восстанавливать. Где было возможно — поправили, где идёт сильное разрушение — там установлено ограждение».

пояснил Демешко

Набережную Трибуца планировали отремонтировать до начала августа. На прогулочной зоне неоднократно разрушалось покрытие и происходили потопы.

В августе 2023 года власти выделяли 4,5 миллиона рублей на комплексное обследование набережной Трибуца. Прогулочную зону планировали полностью отремонтировать и укрепить, чтобы спасти от разрушения. В ноябре на территории привели в порядок скамейки.

Первую очередь набережной открыли весной 2015 года, вторую — в марте 2016-го. Прогулочная зона проходит от катера на Московском проспекте до улицы Лесопильной. Её длина составляет примерно полтора километра. Возведение променада обошлось почти в миллиард рублей.

строительство