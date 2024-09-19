В российский прокат вышла новая экранизация романа «Граф Монте-Кристо»

И если у Делапорта и де Ла Пательера сыграла ставка на Нине, то у Франции — на Делапорта и де Ла Пательера. Да, их «Граф Монте-Кристо» не добудет стране «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм», который в тех краях не видели более 30 лет, — страну на премии представит другая картина, «Эмилия Перес». Зато самая дорогая французская лента 2024 года (более $40 млн бюджета) прекрасно чувствует себя в прокате ($67,8 млн сборов по миру), что радует, поскольку для Франции, чья киноиндустрия кормится в основном комедиями, это относительно рискованный проект. Да, скорее всего, представители Новой волны записали бы в «папашино кино» и эту работу пательеровского наследника. Но мы, к счастью, не из Новой волны — и только рады трем часам неподдельного удовольствия. Отравляет этот опыт разве что проскакивающая на выходе из зала мысль, что сегодня от фразы «14 лет несправедливого заключения» в глазах не темнеет, как должно бы.