В российский прокат вышла новая экранизация романа «Граф Монте-Кристо»

В российском прокате — дорогая французская экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», поставленная авторами недавней дилогии «Три мушкетера» с Евой Грин и Венсаном Касселем. В новой адаптации роль несправедливо осужденного моряка Дантеса, мстящего своим обидчикам, сыграл Пьер Нине. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, каким вышло это путешествие на остров Монтекристо.
Когда моряка Эдмона Дантеса (Пьер Нине) вдруг повышают до капитана, дела у него резко идут в гору: благодаря новому положению в обществе юноша наконец получает возможность сделать предложение своей возлюбленной Мерседес (Анаис Демустье) — девушке из аристократической семьи. Но затем Дантес столь же быстро все теряет: после того, как несколько знакомых (каждый по своей причине) сговариваются против него, молодого человека объявляют бонапартовским заговорщиком и бросают в темницу, где он должен провести остаток дней. Судьба, впрочем, оказывается несколько милосерднее, и спустя многие годы Дантес выходит на свободу. Теперь его цель — отомстить предателям.
Год назад кинематографистов Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера имело смысл представлять как дуэт сценаристов дилогии Мартена Бурбулона «Три мушкетера» с Евой Грин и Венсаном Касселем, но следующий проект новейшего французского «Дюмаверса» выпинывает на первую позицию их резюме роман «Граф Монте-Кристо», который они собственноручно перенесли на большой экран. Примерно в той же, однако, компании: Бурбулон в этот раз ни при чем, но в титрах можно заметить имена продюсера Дмитрия Рассама (его диапазон включает, например, мультфильм «Маленький принц» и серебренниковскую «Балладу об Эдичке»), оператора Николя Больдюка и еще нескольких членов команды «Мушкетеров».
В интервью Делапорт и де Ла Пательер говорят, что выросли на Дюма вообще и «Графе Монте-Кристо» в частности, причем выросли как в смысле сценарного мастерства, так и вполне буквально. История Эдмона Дантеса — возможно, главная история о мести в мировой культуре, а потому остается одной из самых активно адаптируемых книг в истории (в текущем году, скажем, ожидается еще один «Монте-Кристо» — сериал Билле Аугуста со звездой четвертых «Пиратов Карибского моря» Сэмом Клафлином в главной роли). В общем, неудивительно, что экранизацию «Графа» легко отыскать даже в фильмографии отца одного из постановщиков — довольно крупного кинематографиста Дени де Ла Пательера (представители Новой волны вроде Годара и Трюффо презрительно относили его творчество к «папашиному кино»). На съемочной площадке этой (преданной букве романа) версии с Жаком Вебером в роли Дантеса бывал и маленький Александр де Ла Пательер.
Сериал Пательера-отца относят к числу лучших экранизаций «Графа Монте-Кристо»; кажется, такая же участь может постигнуть и работу Пательера-сына. Картина была впервые показана в Каннах вне основного конкурса и, кажется, всех в себя влюбила. Не в силу какой-то особой гениальности, а за счет своей краудплизерской природы. Это торжество ремесленнической режиссуры — уверенное и крепкое развлекательное кино, которое не хватает звезд с неба, но с хирургической точностью цепляет все нужные струны.
Его главным козырем, безусловно, видится исполнитель главной роли Пьер Нине — молодой, но довольно плодовитый французский актер, преимущественно известный по образу знаменитого модельера в байопике «Ив Сен-Лоран» (а недавно артиста можно было застать в драмеди Мишеля Гондри «Книга решений»). Делапорт и де Ла Пательер имели Нине в виду еще до того, как стали непосредственно писать сценарий, — и приступили к полноценной работе только после успешной встречи со звездой. Их ставка сыграла превосходно. Плечи Нине (именно плечи, ведь лицо половину времени скрыто под маской, за нее — браво гримерам) выдерживают весь немилосердный трехчасовой хронометраж — причем столь виртуозно, что в процессе забываешь о существовании такой вещи, как часы.
Последнее, впрочем, в большей степени сценарная заслуга. Дуэт Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера вполне достойно покромсал исполинский роман дуэта Александра Дюма и Огюста Маке, оставив только самое необходимое.
И если у Делапорта и де Ла Пательера сыграла ставка на Нине, то у Франции — на Делапорта и де Ла Пательера. Да, их «Граф Монте-Кристо» не добудет стране «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм», который в тех краях не видели более 30 лет, — страну на премии представит другая картина, «Эмилия Перес». Зато самая дорогая французская лента 2024 года (более $40 млн бюджета) прекрасно чувствует себя в прокате ($67,8 млн сборов по миру), что радует, поскольку для Франции, чья киноиндустрия кормится в основном комедиями, это относительно рискованный проект. Да, скорее всего, представители Новой волны записали бы в «папашино кино» и эту работу пательеровского наследника. Но мы, к счастью, не из Новой волны — и только рады трем часам неподдельного удовольствия. Отравляет этот опыт разве что проскакивающая на выходе из зала мысль, что сегодня от фразы «14 лет несправедливого заключения» в глазах не темнеет, как должно бы.
Дата премьеры: 22 мая 2024 года.
Дата выхода в России: 19 сентября 2024 года.
Продолжительность: 173 минуты.
Режиссеры: Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.
В ролях: Пьер Нине, Бастьен Буйон, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Пьерфранческо Фавино, Анамария Вартоломеи.