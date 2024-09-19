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Ростовчанам дали несколько советов о правильном хранении зубной щетки

Гигиенист рассказала, что зубные щетки лучше всего хранить в открытом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам советуют хранить зубные щетки в открытом состоянии. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гигиениста Инну Гришину.

Отметим, что различные колпачки и футляры можно использовать только во время поездок или путешествий. А дома щётка всегда должна быть в открытом состоянии. В семьях лучше всего хранить их вдали друг от друга. Это позволит избежать риска инфекций, в том числе кариеса, воспаления десен и пародонтита, которыми можно заразиться от другого человека.

При использовании стакана, лучше выбрать аксессуар с перфорированным дном, это позволит жидкости не застаиваться.