Диетолог рассказала ростовчанам о продуктах, которые могут вызвать рак печени

Жителям Ростовской области рассказали, какие продукты вызывают рак печени. Диетолог Людмила Микитюк в беседе с NEWS.ru рассказала, что по печени «бьют» алкоголь, сладкое и жирное.
По словам специалиста, любое спиртное сильно нагружает печень и вызывает гибель ее клеток. Из-за чего может образоваться цирроз и рак.
— Торты, пирожные, газировка также могут быть вредны. В большей степени отрицательное действие имеют газированные напитки с фруктозой и сахарозаменители на основе фруктозы, — уточнила врач.
Кроме того, не стоит налегать на жирные мясные и молочные продукты, бульоны на высококалорийной рыбе и мясе. Это объясняется тем, что избыток жиров может вызвать жировую болезнь печени и воспаление клеток данного органа.