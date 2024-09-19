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Диетолог рассказала ростовчанам о продуктах, которые могут вызвать рак печени

Диетолог не советует налегать на алкоголь, торты и жирное, чтобы не заработать рак печени.
Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, какие продукты вызывают рак печени. Диетолог Людмила Микитюк в беседе с NEWS.ru рассказала, что по печени «бьют» алкоголь, сладкое и жирное.

По словам специалиста, любое спиртное сильно нагружает печень и вызывает гибель ее клеток. Из-за чего может образоваться цирроз и рак.

— Торты, пирожные, газировка также могут быть вредны. В большей степени отрицательное действие имеют газированные напитки с фруктозой и сахарозаменители на основе фруктозы, — уточнила врач.

Кроме того, не стоит налегать на жирные мясные и молочные продукты, бульоны на высококалорийной рыбе и мясе. Это объясняется тем, что избыток жиров может вызвать жировую болезнь печени и воспаление клеток данного органа.