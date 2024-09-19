Оптимальный возраст для первой беременности и родов: мнения врача и психолога

* Больше времени с детьми. Ранние роды дают родителям больше времени для воспитания детей и планирования собственной жизни: когда дети вырастут, родители все еще будут относительно молоды, что даст им больше времени на карьеру и личные интересы. Стоит не забывать, что дедушки и бабушки также моложе, поэтому могут частично снять нагрузку с родителей, если у них есть возможность.