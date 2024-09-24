Второе покушение на Трампа: что думают россияне?

Около половины респондентов (55%) следили за темой очередного покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, 37% что-то слышали о событии и только 7% впервые услышали о новости из опроса. При этом более 50% участников опроса верят, что шансы экс-президента снова избраться увеличиваются: 17% убеждены, что шансы определенно вырастут, 39% — что скорее вырастут. Противоположного мнения придерживаются около 35% респондентов: доля тех, кто считает, что шансы Трампа определенно не вырастут, составила 6%, а тех, кто заявил, что шансы скорее не вырастут, — 28%.