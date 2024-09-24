Второе покушение на Трампа: что думают россияне?

Около половины респондентов (55%) следили за темой очередного покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, 37% что-то слышали о событии и только 7% впервые услышали о новости из опроса. При этом более 50% участников опроса верят, что шансы экс-президента снова избраться увеличиваются: 17% убеждены, что шансы определенно вырастут, 39% — что скорее вырастут. Противоположного мнения придерживаются около 35% респондентов: доля тех, кто считает, что шансы Трампа определенно не вырастут, составила 6%, а тех, кто заявил, что шансы скорее не вырастут, — 28%.
Примерно четверть опрошенных (28%) считает, что покушения на кандидата Республиканской партии США — не более чем инсценировка. Однако доля тех, кто уверен, что покушения на Трампа — реальные попытки его убийства, составила 52%. Каждый пятый респондент (20%) затруднился с ответом или не имеет определенного мнения по поводу этих событий.
На вопрос о том, кто является организатором второго покушения, наиболее популярными ответами стали: спецслужбы США (16%), Демократическая партия США (15%), глубинное государство (deep state; 14%) и Уэсли Раут (подозреваемый в покушении; 14%). Примерно каждый пятый респондент (16%) затруднился с ответом.
Четверо из десяти респондентов отрицательно оценивают действия спецслужб США в рамках обеспечения безопасности кандидата в президенты: 15% — определенно отрицательно, 24% — скорее отрицательно, чем положительно. Каждый десятый (10%), наоборот, положительно относится к тому, как отреагировали спецслужбы США на происшествие. 22% опрошенных затруднились с ответом или не определились с позицией.
По мнению читателей, шансы победить на выборах в США у обоих кандидатов примерно равны: о том, что победит Дональд Трамп, заявил 41% респондентов, победу Камалы Харрис считают вероятной 37% опрошенных. Около 20% затруднились с ответом.