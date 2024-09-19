Ростовчанкам рассказали, как разоблачить измену

Жительницам Ростовской области рассказали, как вычислить измену. Об этом сообщила NEWS.ru психолог Паулина Золотинская. Девушкам стоит обратить внимание на то, переворачивает ли партнер телефон экраном вниз, сбрасывает или игнорирует звонки, а также уходит говорить по телефону в другую комнату.