Ростовчанкам рассказали, как разоблачить измену

Жительницам Ростовской области рассказали, как вычислить измену. Об этом сообщила NEWS.ru психолог Паулина Золотинская. Девушкам стоит обратить внимание на то, переворачивает ли партнер телефон экраном вниз, сбрасывает или игнорирует звонки, а также уходит говорить по телефону в другую комнату.
Эти незначительные вещи могут говорить о неверности мужчины в отношениях. Также он может перестать интересоваться вами или начать реже обращать внимание на дела, внешний вид и избегать совместного досуга.
— Партнеры часто становятся ревнивыми из-за собственных измен. Женщинам стоит внимательно отнестись к тому, если семья резко начала испытывать финансовые трудности, считает психолог, — говорится в сообщении.