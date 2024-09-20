В Зеленоградске опубликовали программу перенесённого Дня города

В Зеленоградске опубликовали программу Дня города. Ранее основные мероприятия перенесли с 14 на 21 сентября из-за непогоды. С самого утра шёл дождь, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.
Как сообщают на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте», на площади «Роза ветров» для гостей устроят зарядку со звездой и покажут авиашоу, а также организуют концерт. Кроме того, задействуют и другие локации.
Программа мероприятий:
Площадь «Роза Ветров»
- 12:00 «Зарядка со звездой» Алексем Крупняковым — заслуженным мастером спорта, победителем Кубка Мира, чемпионом Европы, участником двух Олимпийских игр.
- 12:00 Сбор участников велопробега «Зеленоградск-Россия-Будущее!».
- 12:15 Зумба «Праздничная».
- 13.00 Старт велопробега «Зеленоградск-Россия-Будущее!».
- 13:15 Мастер-класс по гиревому спорту и мастер-класс по армрестлингу. Мастер-класс по армрестлингу проводит многократный призёр всероссийских и областных соревнований, тренер по армрестлингу, руководитель движения KönigArm Кирилл Юрьевич Конин. А по гиревому спорту — легенда гиревого спорта Калининградской области, трёхкратный чемпион мира Бабушкин Михаил.
- 13:30 Авиашоу.
14:00—14:30Торжественное открытие Дня города. Театрализованный пролог. 14:30—15:30Концертная программа Калининградского театра эстрады «Дома искусств». 15:30—16:00Выступление группы «АТРИМ». 16:00—17:00Выступление группы «ГРОМЧЕ». 17:00—18:30Технический перерыв. 18:30—19:45Показ мод «Дыхание ветра» от театра моды «Тефити», ателье «Королевский стиль», театра моды КГТУ «Степанида» и проект «Поэзия народного костюма» от Веры Гавриленко. Показ мод от победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Калининград» в коллаборации с Янтарным комбинатом. 20:00—21:15Праздничная шоу-программа «Неоклассика с визуальным погружением». Световое шоу.
Другие локации:
- 09:00 Детский турнир по футболу «Кубок Балтийского моря». Детский лагерь имени Л. Голикова.
- 14:00 «Кубок Мамочек» по пляжному футболу на Западном пляже (ориентир — кафе «Резиденция).
- 16:00 Матч чемпионата Калининградской области по футболу ФК “Бриз” (Зеленоградск) — ФК “Каскад” (Калининград). Городской стадион.
Несмотря на перенос части праздника, в прошлую субботу в Зеленоградске осталось много гостей.