В России экранизируют видеоигру Atomic Heart

Ранее, 18 сентября, в Москве прошла премьера кинокомедии «Маме снова 17», которая выйдет на большие экраны 19 сентября. В основе сюжета история про девушку Олю (Светлана Ходченкова), которая неожиданно переносится в будущее, где она уже взрослая женщина и мать. Однако, несмотря на перевоплощение, в душе она все такая же 17-летняя бунтарка.