В России экранизируют видеоигру Atomic Heart

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» займется экранизацией популярной видеоигры Atomic Heart, разработанной российской студией Mundfish. «Известия» делятся подробностями о проекте в четверг, 19 сентября.
Atomic Heart — приключенческий шутер с видом от первого лица, события которого разворачиваются в альтернативной реальности. Игроки почувствуют себя в роли агентов советской разведки. Они смогут отправиться на сверхсекретный объект, с которым внезапно прервалась радиосвязь.
Сценарий к сериалу напишет Роман Кантор, работавший над такими проектами как «Эпидемия», «Серебряные коньки» и «Мастер и Маргарита». Съемки начнутся в 2025 году. Как уточняется, работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish.
«Как издатель Atomic Heart в России и СНГ мы очень рады, что вселенная игры расширяется и выходит на большие экраны. Наши игроки, несомненно, оценят новый проект “Кинопоиска”, ведь это даст им возможность еще глубже погрузиться в футуристичный лор Atomic Heart и выйти за пределы полюбившегося сюжета», — рассказала «Известиям» пиар-директор российского издателя игры, компании «Аструм» Ольга Рудакова.
Ранее, 18 сентября, в Москве прошла премьера кинокомедии «Маме снова 17», которая выйдет на большие экраны 19 сентября. В основе сюжета история про девушку Олю (Светлана Ходченкова), которая неожиданно переносится в будущее, где она уже взрослая женщина и мать. Однако, несмотря на перевоплощение, в душе она все такая же 17-летняя бунтарка.