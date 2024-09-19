Ирина Болгар, Юлия Вавилова, Диана Бако и другие женщины Павла Дурова

Минувшим летом все внимание было приковано к Павлу Дурову. Причем не только к его задержанию во Франции 24 августа, но и к личной жизни. В конце июля женщина по имени Ирина Болгар, проживающая в Швейцарии, сообщила в соцсетях, что воспитывает троих детей Дурова и долгое время жила с ним семейной жизнью. В последующие месяцы она регулярно делала заявления, в которых предъявляла Дурову претензии, — и даже намекала, что хочет добиться признания Telegram совместно нажитым имуществом. Появление Ирины Болгар в медиапространстве, а также арест Дурова, во время которого рядом с ним находилась 24-летняя Юлия Вавилова, подстегнули интерес публики к личной жизни обычно закрытого основателя Telegram.