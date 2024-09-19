Жителям Ростовской области рассказали, чем опасен долгий прием обезболивающих

Медик рассказал ростовчанам, чем опасен долгий прием обезболивающих. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на медика Валерия Пирогова. Он объяснил, что для людей старше 65 лет и тем, кто страдает проблемами с ЖКТ, не стоит принимать долгое время обезболивающие препараты.
— Одновременный прием обезболивающих с другими лекарственными препаратами, например со стероидными гормонами, антикоагулянтами и антиагрегантами, также может быть опасен, — добавила специалист.
Отметим, что при частом употреблении обезболивающих лучше проконсультироваться с врачом. Специалисты подберут необходимую дозу с учетом вашего здоровья.