Жителям Ростовской области рассказали, чем опасен долгий прием обезболивающих

Медик рассказал ростовчанам, чем опасен долгий прием обезболивающих. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на медика Валерия Пирогова. Он объяснил, что для людей старше 65 лет и тем, кто страдает проблемами с ЖКТ, не стоит принимать долгое время обезболивающие препараты.