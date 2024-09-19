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Жителям Ростовской области рассказали, чем опасен долгий прием обезболивающих

Врач объяснила, для кого опасен долгий прием обезболивающих препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Медик рассказал ростовчанам, чем опасен долгий прием обезболивающих. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на медика Валерия Пирогова. Он объяснил, что для людей старше 65 лет и тем, кто страдает проблемами с ЖКТ, не стоит принимать долгое время обезболивающие препараты.

— Одновременный прием обезболивающих с другими лекарственными препаратами, например со стероидными гормонами, антикоагулянтами и антиагрегантами, также может быть опасен, — добавила специалист.

Отметим, что при частом употреблении обезболивающих лучше проконсультироваться с врачом. Специалисты подберут необходимую дозу с учетом вашего здоровья.