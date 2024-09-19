Экс-жену главреда «Новой газеты. Европа» Мартынову приговорили к условному сроку

«Меня никогда не били. Если ко мне нужно было применить меры наказания, у меня могли отключить интернет на какое-то время. Это было самое суровое наказание… Я считаю, что она (мама) писательница… Она много читала, писала. Мы с ней разговаривали, занимались хозяйством. Я считаю, что у меня просто была обычная жизнь. Она мне очень дорога», — заявила дочь Мартыновой на суде (цитата по РИА Новости).