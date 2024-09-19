Экс-жену главреда «Новой газеты. Европа» Мартынову приговорили к условному сроку

Антонине Мартыновой, которая почти 16 лет скрывалась вместе с дочерью от правосудия, заменили реальный срок на условный. Все эти годы девочка, которую, как считает суд, мать сбросила с лестницы, жила вместе с ней. По словам 20-летней Алисы, мать заботилась о ней и у них прекрасные отношения. По странному совпадению, сегодня же дело возбудили против самого Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Суд в Великом Новгороде заменил экс-супруге главреда «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова Антонине реальный срок на условный по делу о покушении на убийство дочери в 2007 году.
«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», — заявили в суде.
Мартынову освободили из-под стражи в зале суда.
«Судьи побоялись отменить приговор, но решили вот так выйти из положения, потому что ситуация совершенно дикая», — прокомментировала вердикт адвокат Мартыновой Анна Паничева.
В мае 2024 года Новгородский областной суд приговорил Мартынову к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Обвинение запрашивало для нее 10 лет колонии.
«Действовала на эмоциях, была очень юной, была травмирована происходящим. Я осознаю, что нарушила подписку о невыезде. Но я не убийца. Я просто мама, которая любит ребенка», — так женщина пыталась оправдаться в суде за то, что сбежала от правосудия много лет назад.
Ее дочь Алиса, которая ничего не знала о ситуации и жила под новым именем Мария, тоже активно участвовала в судебном процессе. Она рассказала, что у нее нет паспорта, она обучалась на дому, а лечилась в частных клиниках. Девушка полностью встала на защиту матери, пытаясь убедить суд признать случившееся в 2007 году несчастным случаем. Она также просила судью лишить ее статуса потерпевшей и сделать одним из общественных защитников матери, однако ей было отказано.
«Меня никогда не били. Если ко мне нужно было применить меры наказания, у меня могли отключить интернет на какое-то время. Это было самое суровое наказание… Я считаю, что она (мама) писательница… Она много читала, писала. Мы с ней разговаривали, занимались хозяйством. Я считаю, что у меня просто была обычная жизнь. Она мне очень дорога», — заявила дочь Мартыновой на суде (цитата по РИА Новости).
Алиса и адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор.
«Тот, кто хочет избавиться от ребенка, не тратит 16 лет на его воспитание», — настаивала адвокат Анна Паничева.
Юристы также заявили, что сторона обвинения пытается выставить Мартынову в негативном свете, спрашивая во время допросов, когда она начала половую жизнь, с кем она встречалась и почему официально не работала, когда родила ребенка.
После вынесения приговора Мартыновы развелись. Женщина подала на развод по суду в одностороннем порядке.
Дело против Мартынова.
В день, когда Мартынова была освобождена по решению судьи, СК России завел уголовное дело против самого Мартынова по статье об организации деятельности нежелательной организации.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кирилла Мартынова по ст. 284.1 УКРФ (“Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ”)», — говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.
В декабре 2023 года Басманный суд Москвы оштрафовал журналиста на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.
Новгородское дело.
Суд установил, что в феврале 2007 года в Великом Новгороде 21-летняя Федорова (прежняя фамилия Мартыновой. — «Газета.Ru») сбросила свою трехлетнюю дочь Алису в лестничный проем. Потом она сама же вызвала медиков. У ребенка диагностировали травмы средней тяжести: сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы.
Мартынова утверждала, что не уследила за девочкой — та сама вышла на лестничную клетку и упала. ~В деле был единственный свидетель — 11-летний мальчик Егор Курдов (в 2023 году он умер от передозировки наркотиков и свидетелей не останется совсем. — «Газета.Ru»).~ Он заявлял, что женщина специально толкнула девочку. Вскоре в деле появился мотив: по версии обвинения, дочь от первого брака якобы мешала новому браку матери с Мартыновым.
В июле 2007 года Мартыновы поженились. Журналист развернул в интернете масштабную кампанию в защиту супруги. Он обвинял следователей и прокуратуру в стремлении «выполнить статистику» по делам о защите прав детей.
В 2008-м коллегия присяжных признала женщину виновной, но ~перед оглашением приговора мать с дочерью скрылись~. Все это время они проживали в Ставропольском крае. Весной 2024 года там Мартынову и задержали. Бывшая журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова заявила, что именно она помогла «вычислить» супругу бывшего коллеги.