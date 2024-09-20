13 поучительных советов от Софи Лорен

МОЖЕТ ЛИ В БЕДНОСТИ ВЫРАСТИ ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ? Семья наша была очень бедной, а отец бросил нас, когда я была совсем маленькой. Мы с сестренкой лепили куклы из хлебного мякиша, а когда очень донимал голод, съедали их. К тому же я была убеждена в том, что очень некрасива. В Поццуоли найти работу оказалось невозможно, бедность была такой, что с сестренкой и матерью я спала на одном матраце. Мать мечтала о том, чтобы я стала хотя бы статисткой, и регулярно посылала мои фотографии на конкурсы красоты. На одном из них — в Неаполе — эти фотографии понравились, и я получила приз конкурса на звание «Королевы моря». Мне исполнилось тогда пятнадцать лет…