13 поучительных советов от Софи Лорен

Софи Лорен — 90. Вспоминаем цитаты из ее интервью, которые она давала в разные десятилетия.
НУЖНО ЛИ ЖЕНЩИНЕ ЧТО-НИБУДЬ КРОМЕ КРАСОТЫ? Когда была маленькой, никто не считал меня красивой. Лет в десять я была очень худой, просто тощей, и не могла похвастаться красотой. Сказать же сегодня, что красива, тоже не могу — такие вещи определяются другими. К тому же красота не является для меня главным, есть вещи поважнее. Поверьте: когда снималась в фильмах, никто не приглашал меня только за мою красоту.
НУЖНА ЛИ КРАСОТА АКТРИСЕ? Пик моего успеха пришелся на 1950-е, когда красота означала нечто совсем другое, чем сегодня. Тогда это понятие не было настолько коммерчески ориентированным и обесцененным, как сегодня. Сегодня молодые актрисы и модели становятся популярными вмиг, и у них просто не остается времени на развитие своего характера и индивидуальности. У них больше нет жизни — только их слава, и это действительно опасно.
КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ? Спокойствие — это ключ к красоте. Постарайтесь обрести мир внутри себя.
МОЖЕТ ЛИ В БЕДНОСТИ ВЫРАСТИ ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ? Семья наша была очень бедной, а отец бросил нас, когда я была совсем маленькой. Мы с сестренкой лепили куклы из хлебного мякиша, а когда очень донимал голод, съедали их. К тому же я была убеждена в том, что очень некрасива. В Поццуоли найти работу оказалось невозможно, бедность была такой, что с сестренкой и матерью я спала на одном матраце. Мать мечтала о том, чтобы я стала хотя бы статисткой, и регулярно посылала мои фотографии на конкурсы красоты. На одном из них — в Неаполе — эти фотографии понравились, и я получила приз конкурса на звание «Королевы моря». Мне исполнилось тогда пятнадцать лет…
В ЧЕМ СЕКРЕТ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА? Я никогда не училась актерскому мастерству. У меня была школа жизни, но не школа кинематографа.
КЕМ ДЛЯ СОФИ БЫЛ МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ? Вы только представьте себе, мы с ним вместе играли в 14 картинах. Он стал для меня настоящим братом. Марчелло был очень живой, импульсивный, с огромным талантом — находиться рядом с ним всегда было большим удовольствием. Я благодарна судьбе, что она позволила мне так долго быть рядом с ним, поддерживать друг друга, защищать. Мы действительно были очень-очень близки.
ГОЛЛИВУД — ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ? Я никогда не чувствовала себя частью Голливуда. Там у меня не было корней. Я была там чужой, потому что американский менталитет слишком отличается от европейского, итальянского образа мыслей.
КАК ОТНЕСЛИСЬ ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗРИТЕЛИ К ФИЛЬМУ ВИТТОРИО ДЕ СИКА «ПОДСОЛНУХИ», МНОГИЕ ЭПИЗОДЫ КОТОРОГО С СОФИ ЛОРЕН СНИМАЛИСЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ? Очень хорошо. Фильм имеет огромный успех. Правда, были и недовольные голоса. Они принадлежат тем, кому не может понравиться история простых и честных людей, разлученных войной. Это голоса фашистов. Знаете ли вы о том, что в 1966 году итальянская служба безопасности раскрыла заговор южно-тирольских фашистов? Гитлеровские последыши обозначили свой план шифром «Софи Лорен» и намечали убийство виднейших итальянских актеров и актрис как месть за их участие в итальянских антифашистских фильмах. Начать собирались с меня…
КТО ГЛАВНЫЙ В ДОМЕ? Если женщина хочет сохранить свой брак, она должна уступить, потому что у нее гораздо больше терпения и понимания… Главная в доме всегда женщина — только она может создать семью. Ни в коем случае не муж… Но последнее слово всегда оставалось за Карло, так я делала его счастливым (улыбается).
О МЛАДШЕМ СЫНЕ ЭДОАРДО. Вчера мы разговаривали с ним по телефону, и он прочел мне одну вещь, которая его очень тронула. И во время чтения трижды прерывался, потому что не мог сдержать свои эмоции. Я спросила его: «Что случилось?! Ты плачешь?» Он ответил: «Да, мама…» И это прекрасно. Он такой же, как и я.
НАДО ЛИ КАЗНИТЬ СЕБЯ ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ? В жизни нужно делать выбор — и отвечать за него. Я не люблю смотреть назад. Это может свести с ума. Да и зачем: изменить прошлое невозможно.
ОСТАЛИСЬ ЛИ НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ? Моя давняя мечта, мой любимый литературный персонаж — Анна Каренина. Актрисе, создающей этот образ, нужно передать сложную гамму чувств, и поэтому роль Анны требует особой подготовки. Я хотела бы играть ее здесь, в Советском Союзе. Я знаю, что не так давно вы успешно экранизировали роман Толстого. Но ведь это была шестнадцатая экранизация и, конечно, не последняя. Поэтому я не теряю надежды. Сейчас Лукино Висконти пригласил меня принять участие в создании многосерийного телевизионного фильма по мотивам романа Льва Толстого. Выдержать конкуренцию с Гретой Гарбо, Вивьен Ли и Татьяной Самойловой — сами понимаете, как это не просто…
Другая мечта — сыграть в театре или кино матушку Кураж. В Берлине я познакомилась с вдовой Бертольда Брехта Еленой Вайгель, и мы говорили с ней об этом. Надеюсь, удастся сыграть обе эти роли.
НАДО ЛИ ЖЕНЩИНЕ СКРЫВАТЬ СВОЙ ВОЗРАСТ? «Я рада, что все еще могу притворяться, как будто бы мне лет на 15 меньше! Хотя мне и сейчас нравится моя жизнь, мне нравятся и мои дети, и то, что я становлюсь старше. Разве это грех?».