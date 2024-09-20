Заняться телами: мститель Монте-Кристо и загадочная история Деми Мур

Ведущей фитнес-телепрограммы Элизабет Спаркл указывает на дверь ее гнусный босс-продюсер. Всё дело в возрасте, хотя прямо он это ей не говорит. Неожиданно Элизабет получает второй шанс — с помощью внутривенного укола препарата «Субстанция» она превращается в юную аппетитную красавицу. Правда, сроком ровно на неделю, а потом она должна вновь вернуться в свое немолодое тело. Второй фильм француженки Корали Фаржа (её дебют «Возмездие» был не менее кровавым) был награжден в Каннах призом за сценарий, и это уже второй феминистский боди-хоррор после «Титана» Жюлии Дюкурно, снятый женщиной и получивший там награду. Однако «Субстанция» превосходит не только его, но и большинство фильмов ужасов последних лет.