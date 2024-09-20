Заняться телами: мститель Монте-Кристо и загадочная история Деми Мур

Хоррор из Канн «Субстанция» с Деми Мур про стареющую телезвезду, превращающуюся в молодую красавицу. Новая экранизация «Графа Монте-Кристо» с Пьером Нинэ. Отреставрированный роуд-муви Вима Вендерса про мужчину, вернувшегося из пустыни после четырехлетнего отсутствия. Корейский триллер про собак-убийц. Комедия со Светланой Ходченковой, героиня которой переносится в тело самой себя, но на 19 лет старше, и новый фильм франшизы про Хеллбоя. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.
Режиссер: Корали Фаржа. В ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд.
Ведущей фитнес-телепрограммы Элизабет Спаркл указывает на дверь ее гнусный босс-продюсер. Всё дело в возрасте, хотя прямо он это ей не говорит. Неожиданно Элизабет получает второй шанс — с помощью внутривенного укола препарата «Субстанция» она превращается в юную аппетитную красавицу. Правда, сроком ровно на неделю, а потом она должна вновь вернуться в свое немолодое тело. Второй фильм француженки Корали Фаржа (её дебют «Возмездие» был не менее кровавым) был награжден в Каннах призом за сценарий, и это уже второй феминистский боди-хоррор после «Титана» Жюлии Дюкурно, снятый женщиной и получивший там награду. Однако «Субстанция» превосходит не только его, но и большинство фильмов ужасов последних лет.
При всей очевидности его сатирического послания, осуждающего эйджизм и лукизм, это крайне радикальное зрелище, не предназначенное для слабонервных. Сюжетом фильм напоминает одновременно классику литературы («Портрет Дориана Грея» и «Доктора Джекила и мистера Хайда») и серию «Баек из склепа», но своими беспощадными рукотворными спецэффектами и обилием крови и слизи ближе всего к хоррорам 1980-х, от «Реаниматора» и «Общества» до «Существа в корзине». Признаться, преображение обеих героинь может вызвать у неподготовленного зрителя морскую болезнь. А Деми Мур и Маргарет Куолли, играющие, по сути, одну женщину, вызывают уважение смелостью в демонстрации своего тела с самой неприглядной стороны.
Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт. В ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Анаис Демустье.
Марсельского моряка Эдмона Дантеса арестовывают прямо во время свадьбы и заключают по ложному обвинению в казематы. Он умудряется сбежать, находит клад и возвращается как граф Монте-Кристо, чтобы наказать своих обидчиков.
Месть — это блюдо, которое, как известно, подают холодным. Эдмон Дантес, герой романа Александра Дюма, ждал ее особенно долго — четырнадцать лет в заточении в замке Иф, а затем еще девять лет долгой и тщательной подготовки. В красочной постановке творческого тандема французских режиссеров Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта Дантес/Монте-Кристо за прошедшие годы практически не меняется. Однако сыгравшего его Пьера Нинэ не узнает никто из его обидчиков — прежде всего из-за накладных носа и подбородка. Кроме его бывшей невесты Мерседес, которая теперь замужем за его злейшим врагом.
Почти трехчасовая костюмная мелодрама про месть пролетает практически на одном дыхании. Режиссеры бережнее отнеслись к тексту Дюма, чем в снятых по их сценарию недавним «Трем мушкетерам» с Венсаном Касселем, хотя и позволили себе сократить солидный по объему роман. А еще добавили целую романтическую линию. Во Франции фильм стал хитом проката.
Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Светалана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков.
Популярный сюжет про то, как беременная девушка вдруг переносится вперед во времени и неожиданно оказывается в теле взрослой матери-одиночки. Российская фантастическая комедия со Светланой Ходченковой и Константином Крюковым напрашивается на неизбежное сравнение с комедией «Папе снова 17» с Мэттью Перри, где всё происходит с точностью до наоборот (взрослый мужчина превращается в юнца). Сына главной героини играет Олег Савостюк из фильма «Снегирь», а дистрибьютором картины выступает «НМГ Кинопрокат» («Воздух», «По щучьему велению»).
Режиссер: Ким Тхэ-гон. В ролях: Ли Сон-гюн, Чу Джи-хун.
На мосту из-за сильного тумана происходит авария с участием множества автомобилей. Самой главной опасностью для застрявших там людей становятся собаки-убийцы, сбежавшие из военной лаборатории. Смесь триллера и фильма-катастрофы, напоминающая экранизацию Стивена Кинга «Мгла», но с азиатским колоритом. Премьера картины из Южной Кореи прошла вне конкурса на Каннском фестивале, а одну из последних ролей в нем сыграл Ли Сон-гюн, звезда «Паразитов».
Режиссер: Вим Вендерс. В ролях: Гарри Дин Стэнтон, Настасья Кински.
Потрепанный мужчина, бродивший по техасской пустыне целых четыре года, возвращается и пытается воссоединиться со своей семьей. Сына он находит быстро, а вот супругу, подрабатывающую в пип-шоу, придется поискать. Сногсшибательно красивый медитативный роуд-муви Вима Вендерса, получивший 40 лет назад «Золотую пальмовую ветвь», выходит в прокат в отреставрированной версии. Идеальный повод полюбоваться на множество оттенков красного (спасибо великому оператору Робби Мюллеру) на большом экране.
Режиссер: Брайан Тейлор. В ролях: Джек Кесси, Джефферсон Уайт.
Очередной фильм про похождения красного черта со спиленными рогами, на этот раз со взрослым рейтингом. Здесь он отправляется вместе с напарником-новичком в горы Аппалачи, чтобы бороться там с ведьмами и демоном по прозвищу Горбун. Руку к созданию приложил автор оригинального комикса, которому очень не понравились предыдущие части франшизы, а за режиссуру отвечал создатель лихих боевиков «Геймер» и «Адреналин».