Драгоценные минуты: часы российской императорской семьи представили в Москве

В XIX веке карманные часы были визитной карточкой владельца — по ним сразу можно было определить социальный статус человека. Часы считались дорогим подарком, знаком глубокого уважения. В эпоху Николая I часами стали награждать генералов, сановников и других представителей высшей знати. Поддерживал эту традицию и следующий император, Александр II. По его заказу фирма «Павелъ Буре» изготовила часы в подарок младшему брату царя, великому князю Константину Николаевичу. На крышке часов император указал выгравировать: «Ты знаешь, что никто более меня не любит тебя и не умеет ценить и отдавать справедливость твоему усердию как по морской части, так и по твоим делам Государственным, в которых Я, по доверию Моему к тебе, сделал участником и потому еще раз искренное и сердечное спасибо». На корпусе выгравированы перекрещенные якорь и стрела, а также надпись «Прямо и верно» — герб и девиз Константиновского дворца, любимой резиденции великого князя в Стрельне.