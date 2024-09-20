Драгоценные минуты: часы российской императорской семьи представили в Москве

Золотые часы, принадлежавшие брату императора Александра II, великому князю Константину Николаевичу Романову, стали частью выставки «Формы времени». Это проект «Галереи на Елоховском» и Политехнического музея, который включил и другие экспонаты из своей богатой коллекции. В экспозицию вошли образцы, созданные выдающимися мастерами разных стран с конца XVIII до начала XXI века, и произведения современных художников. «Известия» побывали на выставке и потеряли счет времени.
Вот уже 55 лет хранителем богатейшей коллекции часов в Политехническом музее остается Татьяна Фокина. В собрании более 3 тыс. предметов. Для выставки в «Галерее на Елоховском» хранитель подобрала полсотни уникальных экспонатов. Каждый предмет — со своей интересной историей.
— На выставке мы демонстрируем одну из жемчужин нашего собрания — коллекцию часов, — рассказал «Известиям» генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов. — В «Галерее на Елоховском» представлена малая часть экспонатов, которые собирались с 1960 года.
Три года назад Татьяна Фокина выпустила книгу «600 лет часового дела в России», в которую вошла информация об уникальном собрании музея.
У выставки интересный формат и оригинальное название — «Формы времени». Осмыслив это, Политехнический предоставил музейные предметы. В экспозиции можно увидеть разные виды часов: от песочных до дорожных, от солнечных до золотых карманных.
А еще к каждому экспонату можно подойти с позиции художественной ценности. Мастера использовали различный материал для создания механизмов. В витринах представлены деревянные карманные часы вятских мастеров Бронниковых. Крошечные шестеренки, элегантный корпус, цепочка, футляр — всё сделано из разных пород дерева: березового капа, пальмового дерева, а изящные стрелки — из жимолости. Камневые опоры были изготовлены из кости, а пружина и волосок баланса — из металла.
В первой половине XIX века в Вятской губернии появились мастера, чьи часы были сделаны почти без единой металлической детали и «топорными» инструментами. В 1837 году в Вятке — нынешнем Кирове — проходила первая в губернии выставка промышленных и сельскохозяйственных изделий. На ней токарь Семён Бронников вместе со своим отцом Иваном представил карманные часы. Сами по себе карманные часы в России тогда были дорогим гаджетом, который обычно привозили из-за рубежа, — делать их в стране почти не умели. Изделия Бронниковых следует отнести к разряду часов-сувениров. Деревянные механизмы не могли конкурировать с более надежными, точными и дешевыми часами из металла. Значение этих часов в другом. Вятские кудесники показали вершину творческих поисков в применении и обработке дерева.
Рядом в витрине — часы из драгоценных металлов с инкрустацией и бриллиантами. В этом музейные специалисты тоже увидели формы времени. Для экспонирования часов из коллекции Политехнического потребовалась усиленная охрана.
— Музей пошел на это, потому что хотелось показать уникальность нашей коллекции, — рассказала «Известиям» заместитель генерального директора по науке и развитию Мария Платонова. — В экспозиции пять драгоценных часов, в том числе принадлежавшие брату императора Александра II, великому князю Константину Николаевичу Романову, с дарственной надписью и портретом императора, механические карманные часы «Павелъ Буре» с календарем, переносные часы для контроля ночных сторожей.
В XIX веке карманные часы были визитной карточкой владельца — по ним сразу можно было определить социальный статус человека. Часы считались дорогим подарком, знаком глубокого уважения. В эпоху Николая I часами стали награждать генералов, сановников и других представителей высшей знати. Поддерживал эту традицию и следующий император, Александр II. По его заказу фирма «Павелъ Буре» изготовила часы в подарок младшему брату царя, великому князю Константину Николаевичу. На крышке часов император указал выгравировать: «Ты знаешь, что никто более меня не любит тебя и не умеет ценить и отдавать справедливость твоему усердию как по морской части, так и по твоим делам Государственным, в которых Я, по доверию Моему к тебе, сделал участником и потому еще раз искренное и сердечное спасибо». На корпусе выгравированы перекрещенные якорь и стрела, а также надпись «Прямо и верно» — герб и девиз Константиновского дворца, любимой резиденции великого князя в Стрельне.
Еще на выставке представлены уникальные часы, сделанные в мастерской астрономической обсерватории в Пулково. Есть настольные часы с боем, репетиром и календарем. Интересные ходики, выполненные в 1802 году на третьей часовой фабрике России, руководимой Петром Нордштейном. В XVIII веке личные часы еще были предметом роскоши. В основном их привозили из-за границы. Екатерина II привлекла зарубежных специалистов. Они должны были не только наладить производство, но и обучить местных часовых мастеров.
В 1764 году императрица Екатерина II издала указ о создании в Москве и Санкт-Петербурге двух казенных часовых фабрик. Но обе оказались не слишком жизнеспособными. Спустя 20 лет заработала третья в России частная часовая мануфактура. Она была создана по указанию светлейшего князя Григория Потёмкина, на его личные средства. Управлять мануфактурой князь пригласил шведа Петра Нордштейна. Сегодня Нордштейн известен не только как часовой мастер и изобретатель, но и как организатор и преподаватель первого в России часового класса в Академии художеств Санкт-Петербурга.
Кроме того, на выставке представлены часы советской эпохи. Они из частного собрания. Но разнообразие повергает в восторг.
— Эти часы в шутку называли «стадионные», их циферблат похож на футбольное поле, такой же зеленый и имеет похожую форму. А это часы с откидной крышкой с упрочненным механизмом для слабовидящих и незрячих людей. Они тактильно могут определить время. А это часы медицинские, они крепились к нагрудному карману, и могли еще измерять сердцебиение, — показывает и рассказывает экскурсовод Мартин.
В большой коллекции советских хронометров представлены часы полярников. В них 24 деления для удобства работы в условиях Крайнего Севера.
— Если в 1932 году производились в основном настольные часы, после падения Российской империи часовое дело было практически утеряно, — продолжает он. — К 1960 году советская промышленность позволила перевести 62% часового производства в наручные часы.
Любые подвиги, достижения отражались на производстве часов. Челюскинцы, ледокол Ленин, Олимпиада-80, Высоцкий, Цой — все эти образы можно найти на циферблатах. Есть даже часы, которые летали в космос. Первые полеты были и испытанием для механизмов. Невесомость, гравитация не дают механическим часам правильно отчитывать время. На мануфактуре Константина Чайкина задались целью создать такие часы, чтобы ими можно было пользоваться на Луне и на Марсе. И это удалось. Одни уже опробовали на орбите и даже выходили с часами в открытый космос. Там они вели себя безупречно. Сейчас этот хронометр передан в коллекцию Политехнического музея.
— Пока историческое здание Политехнического музея закрыто, мы всегда рады представлению предметов на партнерских площадках, — говорит Мария Платонова. — Коллекция у нас богатейшая, не зря мы называемся Политехнический музей. Нам нравится взаимодействие, выходящее за рамки классических представлений о выставках. Экспозиция называется «Формы времени», а мы ищем новые формы сотрудничества. Политехнический музей не первый раз партнерствует с «Галереей на Елоховском». И у нас получаются интересные выставки на стыке представления музейных предметов и демонстрации интересных творческих проектов современных мастеров.
Галеристы пригласили для этого проекта художников: Владимира Мартиросова, Сергея Филатова и Александра Дашевского. Также в выставке участвуют Игорь Поносов, Роман Сакин, Валентина Бадальянц, Мария Каштанова и другие. Работы Анастасии Аспарагус, Бориса Макарова и часть работ Александры Кокачевой созданы специально для выставки и показываются впервые. Картины обрамляют и дополняют экспозицию часов.
— До конца года в «Галерее на Елоховском» откроется еще один совместный проект, — рассказал «Известиям» основатель галереи Андрей Северилов. — Мы планируем представить раритетные книги из библиотеки Политехнического. Надеемся, в следующем году музей уже откроется, и мы продолжим наши совместные масштабные проекты.
Как рассказал директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов, историческое здание на Лубянской площади откроется в мае 2025 года.