«Спартак» в третий раз в сезоне разгромил «Крылья Советов»

Московский «Спартак» в Кубке России разгромил «Крылья Советов» — 4:1.
В матче четвертого тура группового раунда пути РПЛ Кубка России по футболу «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». В этом сезоне команды уже встречались дважды и позитивных воспоминаний у команды из Самары точно не было. Обе встречи «красно-белые» выиграли с одинаковым счетом 3:0.
На этот раз наставник «Спартака» Деян Станкович оставил в запасе Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде, выпустив в атаку Шамара Николсона. И игрок сборной Ямайки уже в дебюте поразил ворота «Крыльев» — 1:0. В середине тайма Роман Зобнин закрепил успех команды — 2:0, а затем защитник самарцев Кирилл Печенин в борьбе с Николсоном отправил мяч в свои ворота — 3:0.
Во втором тайме экс-спартаковец Владислав Шитов «размочил» счет. А в концовке самарцы остались вдевятером — сначала Максим Витюгов получил травму, а замен у гостей уже не было, а затем с поля удалили Печенина.
«Спартак» в концовке все же довел счет до крупного — дебютант Рикарду Мангаш установил окончательный результат — 4:1.
«Спартак» набрал 9 очков и вышел на первое место в группе. У московского «Динамо» — 8, у махачкалинского — 7.