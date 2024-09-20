«Спартак» в третий раз в сезоне разгромил «Крылья Советов»

На этот раз наставник «Спартака» Деян Станкович оставил в запасе Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде, выпустив в атаку Шамара Николсона. И игрок сборной Ямайки уже в дебюте поразил ворота «Крыльев» — 1:0. В середине тайма Роман Зобнин закрепил успех команды — 2:0, а затем защитник самарцев Кирилл Печенин в борьбе с Николсоном отправил мяч в свои ворота — 3:0.