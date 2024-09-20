Головин помог «Монако» впервые в истории победить «Барселону»

«Монако» тоже неплох в начале сезона, но все же класс исполнителей у «Барселоны» выше. Впрочем, монегаски заранее сдаваться не собирались. А когда на десятой минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии, стало ясно: у «красно-белых» есть уникальный шанс впервые в истории обыграть саму «Барсу». До того в обоих матчах между этими командами сильнее оказывались «сине-гранатовые» — 2:0 и 1:0 (в Лиге чемпионов сезона 1993/94).