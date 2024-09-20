Головин помог «Монако» впервые в истории победить «Барселону»

«Монако» обыграло на своем поле «Барселону» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов — 2:1.
Перед этой встречей эксперты небольшое предпочтение отдавали каталонцам. Команда Ханси Флика неожиданно здорово стартовала в испанской Примере, одержав пять побед в пяти играх. После триумфального чемпионата Европы в Германии продолжает солировать 17-летний Ламин Ямаль, с приходом Флика вновь начал забивать Роберт Левандовски, да и остальные футболисты заметно прибавили.
«Монако» тоже неплох в начале сезона, но все же класс исполнителей у «Барселоны» выше. Впрочем, монегаски заранее сдаваться не собирались. А когда на десятой минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии, стало ясно: у «красно-белых» есть уникальный шанс впервые в истории обыграть саму «Барсу». До того в обоих матчах между этими командами сильнее оказывались «сине-гранатовые» — 2:0 и 1:0 (в Лиге чемпионов сезона 1993/94).
Получив численное превосходство, «Монако» открыло счет: на 16-й минуте отличился Магнес Аклиуш. Однако каталонцы сравняли счет до перерыва усилиями Ямаля. В перерыве главный тренер хозяев Ади Хюттер выпустил на поле россиянина Александра Головина. Экс-хавбек ЦСКА добавил солидности в середине поля, и монегаски добились своего: на 71-й минуте точку в этой встрече поставил выгедший на замену Джордж Иленикена — 2:1.
В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Байер» (Германия) — 0:4, «Црвена Звезда» (Сербия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2, «Аталанта» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 0:0, «Атлетико» (Испания) — «Лейпциг» (Германия) — 2:1, «Брест» (Франция) — «Штурм» (Австрия) — 2:1.