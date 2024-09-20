Валентина Матвиенко поделилась одним из своих любимых анекдотов про женщин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась одним из своих любимых анекдотов с участниками IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.
— Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили, — рассказала Матвиенко во время дискуссии «Взгляд на меняющийся мир».
После она отметила, что это один из ее любимых анекдотов, добавив, что решения форума реально исполняются.
Напомним, 25 сентября кандидатуру Валентины Матвиенко рассмотрят на должность спикера Совета Федерации. Члены верхней палаты намерены поддержать государственного деятеля из Северной столицы.
Отметим, ранее переизбранный губернатор Петербурга Александр Беглов выразил уверенность, что Валентина Матвиенко продолжит активно отстаивать интересы города.