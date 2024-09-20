Целевые показатели по лесным пожарам превысили 13 регионов России

Количество регионов, в которых площади лесных пожаров превысили целевые показатели, увеличилось с 7 до 13 за два месяца. В список вошли Крым, Ставропольский край, Кировская область и Тыва.
Ранее «Российская газета» писала, что восемь регионов уже превысили годовые показатели по площади лесных пожаров, среди них Забайкалье, ЕАО, Бурятия, Хабаровский край, Амурская область, Магадан, Чукотка и Томская область. По обновленным данным, Чукотка из этого списка выбыла, так как в сентябрьских отчетах площадь, пройденная огнем, ниже целевого показателя.
Как объяснили это «РГ» в «Авиалесоохране», в ежедневных сводках публикуется оперативная информация о лесных пожарах по данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства регионов.
«Важно понимать, что определение фактической площади, пройденной огнем, лесных пожаров является сложным процессом, поэтому фактическая площадь, пройденная огнем, может отличаться от оперативной. Оперативные данные уточняются и корректируются после ликвидации пожаров», — сообщили в ведомстве.
По последним данным о площадях лесных пожаров, Ставропольский край, Тыва, КЧР, Кировская область и Крым уже перешагнули целевые показатели. У Волгоградской области и Ингушетии есть шансы также попасть в этот список по итогам сезона.
Сложная ситуация на новых территориях, там самые высокие показатели в федеральном округе. В Херсонской области они составляют 6 тыс 172 га, что один из самых высоких показателей в это части страны. Но для этих территорий еще не закреплены показатели на федеральном уровне, так что эти цифры влияют только на общую статистику.
При этом в более чем 10 регионов лесных пожаров в этом году не было вообще.
Кандидат биологических наук и эксперт лесной программы проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко отметил, что сложная ситуация с лесными пожарами в этом году связана и с сильной жарой, и с продолжительной засухой, и с человеческим фактором. Часто причиной лесного пожара являются сельскохозяйственные палы или огневая очистка места для заготовки древесины.
«Нужно исключать из землепользования пожароопасные хозяйственные практики, постепенно приучая граждан и хозяйственников к тому, что в сухую и жаркую погоду на природе жечь вообще ничего нельзя. Ну и, конечно, нужна всеобъемлющая система противопожарного просвещения, прежде всего во всей системе государственных образовательных организаций, начиная со школ и даже детских садов», — отметил он.