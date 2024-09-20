Целевые показатели по лесным пожарам превысили 13 регионов России

Сложная ситуация на новых территориях, там самые высокие показатели в федеральном округе. В Херсонской области они составляют 6 тыс 172 га, что один из самых высоких показателей в это части страны. Но для этих территорий еще не закреплены показатели на федеральном уровне, так что эти цифры влияют только на общую статистику.