В «Спартаке» заявили, что команда стала сильнее без Соболева

Спортивный директор столичного «Спартака» португалец Томаш Амарал высказался об уходе из клуба нападающего Александра Соболева.
Напомним, что Соболев перешел в питерский «Зенит» в конце августа. Игрок был отстранен от основной команды «Спартака» в июле после того, как он в беседе с главным тренером «красно-белых» сербом Деяном Станковичем заявил об отсутствии желания играть за москвичей.
После трансфера в «Зенит» Александр отметил, что о намерении сменить обстановку он сообщил руководителям «Спартака» еще осенью прошлого года. По словам Амарала, позиция футболиста менялась. Причем не единожды.
«Соболев менял свое мнение: то вверх, то вниз. У нас состоялся серьезный разговор с ним и с тренером. Мы с уважением поговорили. Он сказал, что не видит себя в команде и не верит в чемпионство “Спартака”. Думаю, мы лучше без Соболева. Нам нужны люди, которые хотят тут быть и биться. Александр же этого не хотел», — подчеркнул Амарал в беседе с журналистами.
Также представитель «красно-белых» рассказал о том, что летом клуб отказался от идеи возвращения Максима Глушенкова, который практически сразу после перехода в «Зенит» стал одним из лидеров питерской команды. Ранее Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год, но за этот период он трижды уходил в аренды.
«По Глушенкова мы приняли отрицательное решение, потому что понимали, что подписываем футболистов не только поле, но и в раздевалку. Часто общаюсь с Артемом Ребровым, он хорошо разбирается в российском футболе, однако деталей я вам не скажу», — подытожил Амарал.