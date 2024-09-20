В «Спартаке» заявили, что команда стала сильнее без Соболева

«Соболев менял свое мнение: то вверх, то вниз. У нас состоялся серьезный разговор с ним и с тренером. Мы с уважением поговорили. Он сказал, что не видит себя в команде и не верит в чемпионство “Спартака”. Думаю, мы лучше без Соболева. Нам нужны люди, которые хотят тут быть и биться. Александр же этого не хотел», — подчеркнул Амарал в беседе с журналистами.