Полумарафон «Северная столица» перекроет улицы в центре Петербурга

с 07:30 до 13:00 — на Биржевой площади, проспекте Добролюбова от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П. С., Кронверкской и Мытнинской набережных, Биржевом и Дворцовом мостах, Дворцовой набережной от Суворовской площади до Дворцового моста, в проезде вдоль дома 5 по Суворовской площади от Миллионной улицы до Дворцовой набережной, на Миллионной улице от Мраморного переулка до Суворовской площади, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде и на Невском проспекте от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы;