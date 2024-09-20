На юрфоруме БРИКС рассказали об ошибках во время использования ИИ в судах

Юристы уличили искусственный интеллект в фантазиях при подготовке юридических документов, а специалисты, в том числе судьи, как выяснилось, склонны подстраиваться под мнение ботов. Из лени. На IX Юридическом форуме стран БРИКС рассказали о рисках, которые возникают при использовании искусственного интеллекта в судебной системе.
В ходе сессии «Диалог высших судов стран БРИКС» вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян рассказала об опыте использования искусственного интеллекта в судах Китая. «Китай еще с 2016 года применяет технологию умный суд, которая представляет всего лишь электронного помощника судьи. И очень хорошо, что Китай первым прошел этот путь, — рассказала Елена Авакян. — Теперь мы можем не допустить тех ошибок, которые допустили китайцы, а именно: они забыли, что человек существо весьма ленивое. Он старается не работать тогда, когда можно не работать. Следовательно, что в китайском эксперименте было сделано. Если мнение живого судьи расходится с мнением искусственного интеллекта, судья должен обосновать эти расхождения. Идея была прекрасная, потому что решение судьи должно было исправлять ошибки искусственного интеллекта. Должно было появиться эталонное решение. Но вылилось все в то, что судьи скребутся к айтишникам, спрашивают, что ИИ нарешал, чтоб не разойтись с ним и не обосновывать».
Она обратила внимание на еще одну ошибку китайцев: открытую систему искусственного интеллекта. То есть электронный помощник судьи был размещен во все базы в интернете. Это привело к тому, что ИИ стал фантазировать.
«Усилия искусственного интеллекта должны быть направлены туда, где нет споров, должны быть простые понятные механизмы. Нажал 5 кнопок, получил судебный приказ, не согласен — нажал 1 кнопку и его обжаловал, — отметила Елена Авакян. — Нужно всего лишь договориться и соблюдать три основных принципа: публичность, прозрачность и доступность. Последнее, что хотелось бы увидеть в своей жизни — это искусственный интеллект в Верховном суде. Потому что он должен менять практику и не быть зацикленным. Верховный суд должен быть выше сложившейся практики. Он должен менять стереотипы, изменять отношения. Верховенство права состоит в том, что человек судит человека, и никакая машина никогда не должна заменить человека в этом сакральном процессе».
Напомним, организатором IX Юридическом форуме стран БРИКС является Ассоциация юристов России. Форум проходит в МГИМО МИД России.
В качестве спикера сессии также выступила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, член Президиума АЮР Татьяна Москалькова. Она отметила, что в деятельности судебных органов и институтов по поощрению и защите прав граждан БРИКС много общего.
«Нас объединяют конечные цели, схожи отдельные инструменты, компетенции. Вместе с тем, в каждой стране БРИКС существует национальная специфика, в том числе и в отношении взаимодействия судов и омбудсменов, — рассказала Татьяна Москалькова. — Так, Национальная комиссия по правам человека Индии при расследовании жалоб обладает полномочиями суда в отношении: вызова свидетелей, получения доказательств под присягой и др. Если Комиссией установлен факт нарушения прав человека, она имеет право рекомендовать органу власти произвести выплату компенсации или ущерба потерпевшему или членам его семьи, предоставить им немедленную временную помощь; возбудить судебное преследование против нарушителя прав; обратиться в Верховный суд или соответствующий Высокий суд о восстановлении права».
Она также рассказала, что Генеральная Инспекция Исламской Республики Иран находится под непосредственным контролем Главы судебной власти.
«Рекомендации института омбудсмена обязательны для исполнения. В противном случае суд может приговорить официальное лицо к тюремному заключению сроком от 3 мес. и 1 дня до 6 мес. или отстранить от государственной службы на срок от 3 месяцев до 1года», — пояснила омбудсмен.
В Бразилии Федеральный прокурор по правам граждан не имеет юридических полномочий выступать в суде, но может рекомендовать прокурорам других областей и другим государственным органам принять защитные меры в области прав человека. Омбудсмен Федеративной Республики Эфиопия вправе расследовать дела, рассматриваемые в судах любой инстанции, в Управлении генерального ревизора.
«Сравнительный анализ полномочий омбудсменов государств БРИКС и Российской Федерации показывает, что в этом вопросе мы занимаем взвешенную позицию. Не подменяем прокуратуру, следственные, судебные органы, но обладаем достаточным инструментарием», — отметила Татьяна Москалькова.