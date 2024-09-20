На юрфоруме БРИКС рассказали об ошибках во время использования ИИ в судах

В ходе сессии «Диалог высших судов стран БРИКС» вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян рассказала об опыте использования искусственного интеллекта в судах Китая. «Китай еще с 2016 года применяет технологию умный суд, которая представляет всего лишь электронного помощника судьи. И очень хорошо, что Китай первым прошел этот путь, — рассказала Елена Авакян. — Теперь мы можем не допустить тех ошибок, которые допустили китайцы, а именно: они забыли, что человек существо весьма ленивое. Он старается не работать тогда, когда можно не работать. Следовательно, что в китайском эксперименте было сделано. Если мнение живого судьи расходится с мнением искусственного интеллекта, судья должен обосновать эти расхождения. Идея была прекрасная, потому что решение судьи должно было исправлять ошибки искусственного интеллекта. Должно было появиться эталонное решение. Но вылилось все в то, что судьи скребутся к айтишникам, спрашивают, что ИИ нарешал, чтоб не разойтись с ним и не обосновывать».