Нотариусы РФ предлагают наладить электронное взаимодействие с коллегами из БРИКС

Исследование ВЦИОМ показало, что 91% граждан и 94% компаний довольны использованием цифровых сервисов нотариата. Такие данные были озвучены экспертами в ходе сессии «Право и цифровые технологии в странах БРИКС», которая прошла в рамках IX Юридического форума стран БРИКС. Как сообщается, исследование проводилось в июле 2024 года среди россиян старше 21 года.
Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, выступая в ходе сессии, отметил, что развитие и внедрение информационных технологий уже десять лет является одним из приоритетных направлений работы российского нотариата. Безопасные и удобные сделки в формате «одного окна», закрепление за нотариусами статуса фронт-офисов регистрационных органов, онлайн-сервисы нотариата — все это плоды активной деятельности по IT-направлению, подчеркнул он. Базой для «цифрового нотариата» стала Единая информационная система нотариата, которая содержит записи о всех нотариальных действиях в стране.
По его словам, в настоящее время активно реализуется проект универсальной записи к нотариусу, что позволило избавиться от очередей в нотариальных конторах. Записаться можно и на портале Госуслуги, и на mos.ru. В рамках совершенствования Единой информационной системы рассматривается вопрос о внедрении искусственного интеллекта в работу нотариусов.
«Также мы сотрудничаем с другими юридическими специалистами, с регистраторами, с налоговой службой. Думаю, что мы могли бы наладить электронное взаимодействие с нотариатами таких стран, как Иран, Китай, Бразилия. В результате у нас увеличится и товарооборот, и культурный обмен. Все чаще граждане России посещают эти страны, поэтому, конечно же, какая-то унификация нужна, чтобы в электронном виде можно было проверять документы», — отметил Константин Корсик.
По словам президента ФНП, с января по июль 2024 года число удостоверенных нотариусами дистанционных сделок увеличилось в 1,8 раза, а удаленных нотариальных действий — в 1,5 раза. Востребованы и бесплатные публичные реестры нотариата: число обращений к ним превышает 58 миллионов обращений в год.
Особую роль в части ускорения совершения юридически значимых действий сыграл налаженный электронный обмен сведениями с ведомствами, отметил Корсик. Хорошим примером может служить взаимодействие нотариусов и Росреестра: срок регистрации прав по нотариальным документам сегодня зачастую не превышает 5−6 часов. Для сравнения, в 2012 году (до запуска нотариатом своей Единой информационной системы) он составлял 30 дней.
При развитии цифровых технологий важно обмениваться лучшими практиками и анализировать опыт других стран. Взаимодействие с нотариатами стран БРИКС является одним из приоритетов международного направления работы ФНП, отметил Константин Корсик. «Мы могли бы также налаживать и электронное взаимодействие между нотариатами, стремиться к “бесшовности”. Например, при помощи системы электронного апостиля в странах БРИКС», — предложил он.
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмила Маркина поделилась опытом ЦИК России в области применения цифровых технологий в избирательном процессе, рассказала об основных применяемых цифровых технологиях: мобильный избиратель и ДЭГ, электронное голосование.
«Самые главные стандарты, которые необходимо внедрить в избирательное право в рамках сотрудничества стран-участниц БРИКС — это защита избирательных прав всех категорий граждан», — подчеркнула Людмила Маркина.
Профессор Ву Венфанг обратила внимание участников сессии на аспекты существующей законодательной базы Китая и ключевых системах для защиты цифровых данных. Она подчеркнула, что размер цифровой экономики КНР это почти 42,8% от ВВП. По ее словам эти показатели продолжают расти, а следом развивается и рынок данных.
«Частью нашей национальной стратегии развития является поддержка цифровых технологий. В КНР действует 3 основных закона: о кибербезопасности, о безопасности данных и о защите персональных данных. Однако есть нормативно-правовые акты на административном уровне, например, это регулятивные меры по защите критически важной инфраструктуры», — сказала Ву Вэньфан.
Укреплять взаимодействие в рамках БРИКС предложил также член Общества адвокатов Йоханнесбурга (ЮАР) Бадела Ганди, который посвятил свой доклад вызовам цифровых технологий, в частности — искусственного интеллекта. Темпы распространения ИИ стремительны, подчеркнул он. ИИ может оказывать влияние на эмоции и выборы человека, в том числе профессиональные. Поэтому у государства должны быть инструменты регулирования технологий, чтобы не допустить нарушений прав граждан и различного рода злоупотреблений, добавил Ганди. Еще одним проблемным вопросом в области «цифрового права», по его мнению, является вопрос свободы воли. Как убедиться, что человек, использующий информационные технологи, действительно согласен на условия пользования ими? Как понять, что его права не нарушаются, а действия соответствуют воле? По этим и другим вопросам регулирования в цифровом пространстве требуется выработать единую позицию, заключил он.
Напомним, организатором IX Юридического форума стран БРИКС выступает Ассоциация юристов России. Форум проводится в МГИМО МИД России.