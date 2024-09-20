Нотариусы РФ предлагают наладить электронное взаимодействие с коллегами из БРИКС

Укреплять взаимодействие в рамках БРИКС предложил также член Общества адвокатов Йоханнесбурга (ЮАР) Бадела Ганди, который посвятил свой доклад вызовам цифровых технологий, в частности — искусственного интеллекта. Темпы распространения ИИ стремительны, подчеркнул он. ИИ может оказывать влияние на эмоции и выборы человека, в том числе профессиональные. Поэтому у государства должны быть инструменты регулирования технологий, чтобы не допустить нарушений прав граждан и различного рода злоупотреблений, добавил Ганди. Еще одним проблемным вопросом в области «цифрового права», по его мнению, является вопрос свободы воли. Как убедиться, что человек, использующий информационные технологи, действительно согласен на условия пользования ими? Как понять, что его права не нарушаются, а действия соответствуют воле? По этим и другим вопросам регулирования в цифровом пространстве требуется выработать единую позицию, заключил он.