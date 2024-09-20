Стало известно, какой будет погода в Иркутске 20 сентября 2024

Погода в Иркутске 20 сентября 2024 обещает быть теплой. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра днем поднимется до +17. Что означает долгожданное наступление «бабьего лета» в столице региона.
— Переменная облачность, без осадков. Днем юго-восточный 4−9 м/с. Температура днём +15…+17, — поделились в метеобюро.
Что касается остальных частей региона, то там по данным метеорологов тоже наступит потепление. Днем воздух прогреется до +20. А вот ветер будет порывистый до 13 и/с. Потоки в Иркутской области будут преобладать южные.
Есть и плохие новости, переменная облачность принесет в Приангарье осадки в видео дождя и мокрого снега. Вот, какой будет погода в Иркутске 20 сентября 2024 и регионе.