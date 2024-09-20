Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуму до конца года будет внесен законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
Он отметил, что подготовленный им документ не теряет своей актуальности, а напротив — становится более востребованным.
По словам Чернышова, он планирует доработать законопроект, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания экспертов и коллег, и повторно внести его до конца года.
Ранее сообщалось, что с октября вырастут пенсии у военных пенсионеров. В среднем в ежемесячном выражении с учетом прибавки пенсии военных пенсионеров составят порядка 41,5 тысячи рублей, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в следующем году несколько раз будет подниматься пенсия пожилым гражданам, которые продолжают работать. Также увеличится пенсия у тех, кто получает ее по случаю потери кормильца, по инвалидности и по старости, но при этом не работает.