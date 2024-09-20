Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в следующем году несколько раз будет подниматься пенсия пожилым гражданам, которые продолжают работать. Также увеличится пенсия у тех, кто получает ее по случаю потери кормильца, по инвалидности и по старости, но при этом не работает.