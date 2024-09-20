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В Иркутске на охрану соцобъектов выделили более 240 миллионов

Мероприятия антитеррора прошли в соцобъектах перед стартом учебного года.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске выделили 240 миллионов рублей на физическую охрану соцобъектов. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, перед стартом учебного года в объектах образования, спорта и культуры прошли антитеррористические мероприятия. В части учреждений были улучшены системы безопасности: видеокамеры, тревожные кнопки, сигнализации и магнитные замки.

— Контроль за соблюдением всех требований, пропускного режима осуществляется регулярно — не только во время каникул. Принимаем меры по исключению попыток вноса запрещенных предметов на территорию и в здания. Ежегодно мы предусматриваем финансирование на модернизацию оборудования и оснащение соцобъектов инженерно-техническими средствами, — поделился мэр города Руслан Болотов.

Кроме технического оснащения, в организациях назначили ответственных, а с охранными фирмами были заключены договоры на оказание услуг. Также работники объектов пройдут обучение по теме порядок действий при возникновении ЧС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал семье участника спецоперации орден Мужества.