В Иркутске на охрану соцобъектов выделили более 240 миллионов

— Контроль за соблюдением всех требований, пропускного режима осуществляется регулярно — не только во время каникул. Принимаем меры по исключению попыток вноса запрещенных предметов на территорию и в здания. Ежегодно мы предусматриваем финансирование на модернизацию оборудования и оснащение соцобъектов инженерно-техническими средствами, — поделился мэр города Руслан Болотов.