Мэрия Владивостока «перенарезала» парковочные зоны для лучшего контроля за ними

Так как постановлеие носит название «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками общего пользования, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа», нетрудно сделать вывод, что речь идет о повышении цены за услуги. Тем более, что в документе приводится большая таблица с номерами платных зон, указанных без адресов, и почасовым тарифом. Сличение и сопоставление «было-стало» в таком формате представляет задачу не из легких. Однако, это предположение ошибочно — по итогу цены не изменились, а изменились только границы парковок.