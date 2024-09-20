Мэрия Владивостока «перенарезала» парковочные зоны для лучшего контроля за ними

Администрация Владвостока перекроила платные парковочные территории для удобства мониторинга, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
Так как постановлеие носит название «Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками общего пользования, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа», нетрудно сделать вывод, что речь идет о повышении цены за услуги. Тем более, что в документе приводится большая таблица с номерами платных зон, указанных без адресов, и почасовым тарифом. Сличение и сопоставление «было-стало» в таком формате представляет задачу не из легких. Однако, это предположение ошибочно — по итогу цены не изменились, а изменились только границы парковок.
«Цена не поднималась, просто разбили улицы на дополнительные тарифные зоны для лучшего мониторинга», — пояснили в мэрии.
Например, тарифная зона 20 была разбита надвое путем отделения двух ее участков — от улицы Фонтанной, 61 до дома № 47 и от Фонтанной, 40 до Океанского проспекта, 20 — в отдельную зону 25.
«Стоимость зоны 20 равна стоимости зоны 25, цена не поменялась», — пояснили в мэрии.
Как сказано на сайте администрации Владивостока, постановление вступает в силу со дня его опубликования, то есть, с 16 сентября. Контролировать его исполнение будет первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко.
Напомним, новые парковочные зоны, заработавшие во Владивостоке с 18 апреля, контролируют паркрайты. Мобильный аппаратно-программный комплекс обеспечивает соблюдение правил парковки. Важно заплатить за парковку в течение первых 15 минут.