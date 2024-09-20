Как Приморье представило свои бренды на ВЭФ-2024

ВЭФ-2024 уже в прошлом, но есть что вспомнить. В дни форума и далее в выходные павильон Приморского края на Улице Дальнего Востока работал с повышенной нагрузкой. Логистика, инвестиционные проекты, промышленное производство, зона спорта, культура, возможности для путешествий интересовали участников форума, представителей бизнеса и рядовых туристов, посетивших Владивосток. Всего в региональный павильон заглянули более 10000 человек.
Кроме самого павильона, где непосредственно были представлены эти направления, работали сцена со «зрительным залом», барная зона и зона «Сделано в Приморье».
«Интерес к нашей продукции показывает, что в сфере научных исследований идем в правильном направлении. После ВЭФ запланированы встречи, например, с руководством МЧС. Уже есть заказ на повязки для ожоговых ран, работаем над кровоостанавливающими бинтами. Оценили нашу работу и в полпредстве президента РФ в ДФО: наша продукция — это импортозамещение. Используя ламинарию, хитозан, коллаген, мы предлагаем БАДы, косметику, продукты питания, которые россияне все еще покупают за границей. Мы еще только готовимся в I квартале 2025 года открыть завод, а к нам уже поступают звяки. Такого предприятия нет на Дальнем Востоке и в Сибири вплоть до Новосибирска. На ВЭФ к нам подходили представители российского и китайского бизнеса, ученые из ДВО РАН — все настроены на сотрудничество», — пояснила Алина Лютер, руководитель научно-производственной компании «Генерация красоты».
Интересы у посетителей приморского павильона были разные. Кто-то от лица знаменитой женщины-капитана Анны Щетининой с помощью ИИ пытался узнать подробности логистики и морских грузоперевозок. Кто-то спрашивал о датах сдачи в эксплуатацию морского круглогодичного курорта в Хасанском районе и музейно-театрального комплекса на Орлинке во Владивостоке. У гостей из КНР были вопросы про аквапарк на Русском острове и о местном футболе: кто, где и когда играет. Представители Южной Кореи уточняли локации, в которых можно попробовать и купить морепродукты. Делегацию Малайзии интересовали нацпарки и заповедники Приморья, условия их посещения, знакомство с флорой и фауной. И малазийцы даже взяли для специального перевода карты и путеводители по краю. Представители Ближнего Востока уточняли общую информацию о Владивостоке и возможности организации поездок в Приморье и на острова.
Россиянам были милее прогулки по городу: куда зайти в центре, в каких кафе с аутентичной атмосферой посидеть, что выбрать во время шопинга. Уточняли сведения о поездках на острова, на мыс Гамова и полуостров Брюса, условия отдыха в Славянке и Андреевке. За время работы павильона в нем побывали представители трети регионов России. Одни с помощью специальных карточек на ЖК-экране изучали объекты в сфере туризма и гостеприимства. Другие выстраивали маршрут поездки по представленным на карте Приморья маякам и QR-кодам. Маяки — ручная работа, созданная местными мастерами, студией Chilim ceramic. И гости активно спрашивали, где можно приобрести такое чудо в качестве сувенира, чтобы потом вдали от Владивостока вспоминать о море, чайках и не терять курса в суете будней.
Обладателем этой керамической красоты можно было стать в зоне «Сделано в Приморье». Здесь посетители также покупали продукцию местных производителей — от ароматических саше и магнитиков до свитшотов и наборов для красоты и здоровья.
«Участие в ВЭФ — это престиж и деловая репутация компании. Бренд Biotic LUXE представляем на Улице Дальнего Востока уже четвертый год. Участники форума, а есть уже и постоянные клиенты, ежегодно приходят к нам за подарками. ВЭФ становится местом встречи старых и новых друзей. Сначала к нам заходили бизнесмены и политики из разных стран мира, в выходные нашими гостями стали семьи, школьники, бабушки и дедушки, которым было интересно узнать, чем и как живет Дальний Восток. Выручка была одинакова как в дни ВЭФ, так и во время “открытых дверей”. А это значит, что мы правильно определили цену продукции», — отметил Дмитрий Павлов, основатель единственного в мире Музея трепанга и председатель комитета по развитию туризма Приморского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Одной из составляющих сувенирного туристического Приморья стал мед. Компания «Сота» и ТИЦ региона приготовили 10000 дегустационных порционных ложечек липового меда урожая 2024 года. Гости, знакомясь с инвестпроектами и туристическим потенциалом региона, пробовали этот сладкий символ края в павильоне под чашку чая. А далее покупали мед, но уже как подарок. Особенно радовались такому сладкому сюрпризу дети, пришедшие на Улицу в выходные.
«В форуме принимаем участие уже не первый год. И всегда отмечаем высокий спрос на продукцию. В этом году представили бочонки с уникальным медом из дальневосточной липы с забрусом (крышечки сот с капелькой меда, максимально насыщенной ферментом, стимулирующим иммунитет). Гости ВЭФ покупали такие подарки своим партнерам, наш мед увезли главы российских и зарубежных делегаций, руководители корпораций. Продукцию также представили в VIP-зонах форума, где проходили деловые встречи и неформальное общение глав субъектов, руководителей федеральных структур и банков. В выходные интерес был не меньше, посетителей было много, и к концу дня всю продукцию распродали. Будем участвовать и в следующем форуме: мед представим в зоне дегустации более ярко, широким блоком, усилим информационную подачу, расскажем о культуре потребления», — подчеркнула Валентина Ворошилова, основатель и руководитель ООО «Сота», создательница первого брендового магазина «Сота» во Владивостоке.
Фото: ТИЦ Приморье
В этом году в продвижении региона и популяризации местной продукции сложился отличный союз предпринимателей и госструктуры. Компании представили свои новинки с логотипом Visit Primorye от регионального ТИЦ.
«Логотип Visit Primorye, нанесенный на продукцию, усиливает у покупателя уверенность в качестве товара, в легальности продаж, правильности выбора. И это не только узнаваемость продукции, это развитие туристического бренда Приморья, продвижение местного продукта и региона общими усилиями. Совместные действия с предпринимателями — это то, что отличает наш регион, чем мы гордимся, что вписываем в отраслевые проекты. Такой брендированный продукт интересен как российским, так и зарубежным гостям региона. И он формирует облик не только Приморья, но и страны», — уверена директор ТИЦ Приморья Ольга Гуревич.