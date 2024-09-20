Как Приморье представило свои бренды на ВЭФ-2024

«Интерес к нашей продукции показывает, что в сфере научных исследований идем в правильном направлении. После ВЭФ запланированы встречи, например, с руководством МЧС. Уже есть заказ на повязки для ожоговых ран, работаем над кровоостанавливающими бинтами. Оценили нашу работу и в полпредстве президента РФ в ДФО: наша продукция — это импортозамещение. Используя ламинарию, хитозан, коллаген, мы предлагаем БАДы, косметику, продукты питания, которые россияне все еще покупают за границей. Мы еще только готовимся в I квартале 2025 года открыть завод, а к нам уже поступают звяки. Такого предприятия нет на Дальнем Востоке и в Сибири вплоть до Новосибирска. На ВЭФ к нам подходили представители российского и китайского бизнеса, ученые из ДВО РАН — все настроены на сотрудничество», — пояснила Алина Лютер, руководитель научно-производственной компании «Генерация красоты».