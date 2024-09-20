Рассказываем, где и когда побегут Кросс нации в Иркутске 2024

Для тех же, кто уверен, что может больше, есть дистанции в 6, 8 и даже 12 километров. Шесть километров побегут в 11.30, восемь и двенадцать в 11.40. Маршрут такой: от памятника Александру III до Глазковского моста и обратно. Все это по пешеходным дорожкам бульвара Гагарина.