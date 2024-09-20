Рассказываем, где и когда побегут Кросс нации в Иркутске 2024

Кросс нации в Иркутске 2024 планируется 21 сентября. Торжественное открытие спортивного праздника намечено на 9.30 утра у памятника Александру III. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всероссийский день бега для города на Ангаре — акция ежегодная и многими любимая. Каждый раз в забеге участвуют несколько тысяч иркутян. Причем самыми младшими бегунами-любителями могут стать дети от четырех лет, а для взрослых ограничений по возрасту нет. Но есть некоторые условия. Рассказываем.
Кросс нации в Иркутске 2024 предусматривает маршруты разной протяженности. Самый короткий — 300 метров — и это эстафета для детей 4−6 лет и их родителей. Семейный забег состоится первым.
— В 10.00 они начнут движение от пересечения бульвара Гагарина и улицы Карла Маркса и финишируют у Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова, — сообщили в мэрии Иркутска.
Следующими — в 10.05 — на старт в 1 километр выйдут дети постарше. Юные сибиряки двинутся по бульвару Гагарина до улицы Ярослава Гашека, дальше участникам нужно будет пробежать до 5-й Армии, свернуть на Карла Маркса и финишировать снова на бульваре Гагарина.
Самым массовым стартом акции Кросс нации в Иркутске 2024 станет забег на 4 километра. Его начало в 10.30. Трассу приготовят по бульвару Гагарина, улицам Чкалова, 5-й Армии и Карла Маркса.
Для тех же, кто уверен, что может больше, есть дистанции в 6, 8 и даже 12 километров. Шесть километров побегут в 11.30, восемь и двенадцать в 11.40. Маршрут такой: от памятника Александру III до Глазковского моста и обратно. Все это по пешеходным дорожкам бульвара Гагарина.
Обязательным условием участия в забеге Кросс нации в Иркутске 2024 является разрешение врачей. Без медицинской справки, которая подтвердит, что бегуну-любителю не противопоказаны такие нагрузки, на дистанцию не выпустят никого. В остальном же ограничений для участников нет.
Зарегистрироваться можно через портал «Госуслуги». Тогда индивидуальный номер вам выдадут в день старта. Также успеть стать участником всероссийского дня бега можно, подав заявку непосредственно 21 сентября у памятника Александру III с 08.30 до 9.30.
— Необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении и справку от врача, — уточнили в пресс-службе администрации города Иркутска.
Такая массовая акция по центральным улицам города, конечно, предполагает полную безопасность участников и перекрытие дорог. Автомобилистам утром 21 сентября лучше заранее подыскать объездные пути. Смотрите на картах маршруты, по которым побегут Кросс нации в Иркутске 2024.
Кросс нации в Иркутске 2024: детский забег Пресс-служба администрации города Иркутска Кросс нации в Иркутске 2024: массовый забег Пресс-служба администрации города Иркутска.