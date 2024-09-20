Этно-фестиваль «Юрта — символ согласия» пройдет в поселке Усть-Ордынский

В поселке Усть-Ордынский впервые проведут этнокультурный фестиваль «Юрта — символ согласия». Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, фестиваль пройдет при их поддержке в рамках празднования Нового года западных бурят «Шэнэ Жэл».
— Центральным событием фестиваля станет сборка и разборка каркасной войлочной юрты. В этом конкурсе будут оцениваться правильность и скорость работы, а также слаженность членов команды. Также в программе мероприятия: показ коллекций национальных и стилизованных костюмов, приготовление баранины и саламата по народным рецептам, стрельба из бурятского лука, любительский турнир по игре «шагай наадан», — поделились в правительстве.
Во время этно-фестиваля будет работать ярмарка ремесленников и рукодельников. Желающие смогут научиться сами создавать амулеты и обереги из конского волоса. А главным символом мероприятия станет церемония подачи именных блюд «Нэрэтэй мяхан». В завершении фестиваля станцуют ёхор.
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