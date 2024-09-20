Этно-фестиваль «Юрта — символ согласия» пройдет в поселке Усть-Ордынский

— Центральным событием фестиваля станет сборка и разборка каркасной войлочной юрты. В этом конкурсе будут оцениваться правильность и скорость работы, а также слаженность членов команды. Также в программе мероприятия: показ коллекций национальных и стилизованных костюмов, приготовление баранины и саламата по народным рецептам, стрельба из бурятского лука, любительский турнир по игре «шагай наадан», — поделились в правительстве.