К теплоснабжению в Иркутске подключили свыше 75% соцобъектов

Тепло в Иркутске поступает от Ново-Иркутской ТЭЦ и 33 котельных. Каждый из энергообъектов готов к прохождению зимнего периода. Что касается подключения к теплоснабжению жилых домов, то процесс уже запущен, но идет поэтапно. Узнать актуальную информацию можно у обслуживающей ваш дом управляющей компании.