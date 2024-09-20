К теплоснабжению в Иркутске подключили свыше 75% соцобъектов

В Иркутске с начала отопительного сезона — 18 сентября — подключили к теплоснабжению уже более 75% соцобъектов. Как сообщили в администрации города, по традиции тепло сначала пошло в школы, детские сады и больницы.
— Запуск системы идет в штатном режиме. В 220 социальных объектов из 291 уже подается тепло. Подключение жилищного фонда по округам продлится до 23 сентября в соответствии с графиком включения систем отопления потребителей. Параллельно управляющие компании подключают каждый многоквартирный дом, — отметил мэр Руслан Болотов.
Тепло в Иркутске поступает от Ново-Иркутской ТЭЦ и 33 котельных. Каждый из энергообъектов готов к прохождению зимнего периода. Что касается подключения к теплоснабжению жилых домов, то процесс уже запущен, но идет поэтапно. Узнать актуальную информацию можно у обслуживающей ваш дом управляющей компании.
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