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Дожди со шквалистым ветром накроют в эти выходные Омскую область

В отдельных районах скорость ветра будет достигать 15−20 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Омскую область придут дожди со шквалистым ветром. О том, какая будет погода в Омске 20 и 21 сентября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем в субботу температура воздуха будет в пределах +16…+21 градусов. Пройдут небольшие дожди. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит +6…+11 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +17…+22 градусов, по северо-западу — до +12…+17 градусов. Кратковременные дожди сохранятся на протяжении всего дня. В отдельных районах скорость ветра достигнет 15−20 м/с.