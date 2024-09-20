Два бойца СВО: отец и сын встретились в Красноярске

Оба — добровольцы, но служат на разных направлениях. Отец — боец с позывным Саймон, ушел первым. Он сейчас служит в артиллерии на луганском направлении. А 19-летний сын, позывной Лис, — в подразделении артиллерийской разведки на херсонском, рассказали в региональном Народном фронте. Впервые у них совпал отпуск.
Мама Наталья рассказывает, что в семье пятеро детей. Возвращения папы и брата ждали с нетерпением.
В зоне СВО отец и сын постоянно на связи, однако чаще разговоры у них короткие, без лишних эмоций. Было и так, что Лис консультировался у Саймона, как у профессионального водителя. Они не могли найти причину протечки масла в машине, уже готовы были снимать мотор. Однако отец посоветовал проверить поддон авто — так была найдена протечка.
«Сына воспитывала и говорила, что необходимо защищать младших, семью. Молимся, чтобы все было хорошо, чтобы на связь вышли поскорей», — делится эмоциями мама.
Народный фронт встретился с земляками, так как давно сотрудничаем и с Натальей, и Саймоном.