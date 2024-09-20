Два бойца СВО: отец и сын встретились в Красноярске

В зоне СВО отец и сын постоянно на связи, однако чаще разговоры у них короткие, без лишних эмоций. Было и так, что Лис консультировался у Саймона, как у профессионального водителя. Они не могли найти причину протечки масла в машине, уже готовы были снимать мотор. Однако отец посоветовал проверить поддон авто — так была найдена протечка.