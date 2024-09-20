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В Башкирии прогнозируют дождливые выходные

В Башкирии прогнозируют дождливые выходные.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 82% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

В Башкирии прогнозируют дождливые выходные. По данным Башгидромета, в пятницу, 20 сентября, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +15,+20°.

В субботу, 21 сентября, также местами возможны небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +13,+18°.

В воскресенье, 22 сентября, ночью местами, днем по республике ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +12,+17°.