В Омской области на дорогах установили новые камеры видеонаблюдения

В области новые передвижные комплексы установят на трассах «Тюмень-Омск» на территории Крутинского района, «Челябинск-Новосибирск» на территории Москаленского и Кормиловского районов, «Омск-Русская Поляна» на территории Омского района и на трассе «Омск-Тара» на территории Саргатского района.