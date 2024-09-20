В Омской области на дорогах установили новые камеры видеонаблюдения

Передвижные комплексы автоматической фото-видеофиксации установили на дорогах и федеральных трассах Омской области для выявления нарушений ПДД, сообщили в Госавтоинспеции.
В Омске камеры появятся на улицах Лизы Чайкиной, Мельничная, Богдана Хмельницкого, Красный Путь, Герцена, Кирова, 10 лет Октября, 22 Апреля, а также на проспекте Космический.
В области новые передвижные комплексы установят на трассах «Тюмень-Омск» на территории Крутинского района, «Челябинск-Новосибирск» на территории Москаленского и Кормиловского районов, «Омск-Русская Поляна» на территории Омского района и на трассе «Омск-Тара» на территории Саргатского района.