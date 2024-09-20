Politico: Немцы начинают беспокоиться из-за экономического апокалипсиса в стране

Ранее сообщалось, что в связи с финансовыми проблемами автоконцерн Volkswagen намерен сократить число своих сотрудников в Германии на 30 тысяч человек, со 130 до 100 тысяч. По данным СМИ, сокращения будут проведены в среднесрочной перспективе.