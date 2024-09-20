Politico: Немцы начинают беспокоиться из-за экономического апокалипсиса в стране

Немцы перестали игнорировать упадок германской экономики. Об этом пишет издание Politico, добавляя, что это плохие новости для канцлера Германии Олафа Шольца.
«Немцы постепенно свыкаются с реальностью по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса: исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографической ситуации, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций», — цитирует РИА Новости публикацию.
Отмечается, что жители Германии долгое время предпочитали не замечать медленное разрушение экономики. Однако новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала для них настоящим шоком.
Экономика превратилась во вторую по значимости тему для избирателей после миграционной политики, о чем свидетельствует телевизионный опрос.
«Это плохие новости для Шольца и его побитой трехпартийной коалиции», — пишет издание, отмечая, что еще до недавних экономических проблем его рейтинг одобрения упал до самого низкого значения в истории страны.
Ранее сообщалось, что в связи с финансовыми проблемами автоконцерн Volkswagen намерен сократить число своих сотрудников в Германии на 30 тысяч человек, со 130 до 100 тысяч. По данным СМИ, сокращения будут проведены в среднесрочной перспективе.