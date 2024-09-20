В Приамурье инвалид по зрению устроил праздник для собаки-поводыря

Житель Благовещенска Игорь Коломыцин устроил для своего пса-поводыря праздник. Верному другу по кличке Шелл исполнилось шесть лет, сообщает минсоцзащиты региона.
Мужчина пригласил на праздник и сотрудников ведомства.
Черного лабрадора готовили с пятимесячного возраста. В Российской школе подготовки собак-проводников его обучали целый год. Взаимодействовать вместе Игорь Коломыцин и Шелл учились в Подмосковье под контролем инструктора.
Теперь они неразлучны уже четыре года. В благодарность за помощь благовещенец решил порадовать друга.
«На тортике зажгли свечу, задули ее, а после и сам Шелл снял пробу с десерта. Сотрудники минсоцзащиты не пришли в гости с пустыми руками — собаке-поводырю подарили лакомства», — рассказали в минсоцзащиты.