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В Приамурье инвалид по зрению устроил праздник для собаки-поводыря

Источник: Российская газета

Житель Благовещенска Игорь Коломыцин устроил для своего пса-поводыря праздник. Верному другу по кличке Шелл исполнилось шесть лет, сообщает минсоцзащиты региона.

Мужчина пригласил на праздник и сотрудников ведомства.

Черного лабрадора готовили с пятимесячного возраста. В Российской школе подготовки собак-проводников его обучали целый год. Взаимодействовать вместе Игорь Коломыцин и Шелл учились в Подмосковье под контролем инструктора.

Теперь они неразлучны уже четыре года. В благодарность за помощь благовещенец решил порадовать друга.

«На тортике зажгли свечу, задули ее, а после и сам Шелл снял пробу с десерта. Сотрудники минсоцзащиты не пришли в гости с пустыми руками — собаке-поводырю подарили лакомства», — рассказали в минсоцзащиты.