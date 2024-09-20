Часть района им. Лазо потеряла прямое сообщение с Хабаровском

Посёлки Оборской ветки в районе имени Лазо Хабаровского края вновь лишились прямого автобусного сообщения с краевой столицей. Работавший на линии Мухен — Сита — Хабаровск перевозчик перестал выполнять рейсы из-за состояния грунтовой дороги, с ним был расторгнут контракт. Её разбивают лесовозы, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Новый конкурс объявлен. Но, на моей памяти, это уже четвёртая попытка. Вряд ли кто-то найдётся желающий выполнять эти рейсы. Сейчас жители нескольких посёлков вынуждены добираться до Хабаровска с пересадкой в Переяславке. Пять дней в неделю ходит муниципальный автобус до районного центра, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации села Сита Евгений Лупин.
Как уточнили в краевом Минтрансе, продолжается ремонт Мухенской трассы. Задействованы силы лесозаготовителей. В следующем году, планируется укрепление полотна геотекстильной сеткой, что сделает дорогу прочнее.
— Дорожные службы продолжают восстанавливать автодорогу «Подъезд к посёлку Мухен», разрушенную движением большегрузов, осуществляющих перевозку древесины. Стоимость работ составляет более 21 млн рублей. На месте работают 10 единиц техники. Дополнительно специалистами КГКУ «Хабаровскуправтодор» подготовлена документация для заключения контракта на выполнение работ по содержанию автодороги на сумму 33 млн рублей, — уточнили в региональном Минтрансе.
Напомним, что с 20 июня на участке с 30 по 83 км автодороги КГКУ «Хабаровскуправтодор» введены временные ограничения для движения большегрузного транспорта массой более 13 тонн, которые игнорируются перевозчиками крупнотоннажного транспорта.
По фактам нарушения ограничений информация направляется в Госавтоинспекцию УМВД России по Хабаровскому краю для принятия мер административного реагирования к недобросовестным водителям.