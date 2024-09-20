Часть района им. Лазо потеряла прямое сообщение с Хабаровском

— Новый конкурс объявлен. Но, на моей памяти, это уже четвёртая попытка. Вряд ли кто-то найдётся желающий выполнять эти рейсы. Сейчас жители нескольких посёлков вынуждены добираться до Хабаровска с пересадкой в Переяславке. Пять дней в неделю ходит муниципальный автобус до районного центра, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации села Сита Евгений Лупин.