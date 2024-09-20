Врач назвал два продукта, отказ от которых делает кишечник «отбитым»

Люди, которые обращаются к врачам с жалобами на плохо работающий кишечник, часто совершают одну и ту же ошибку. Есть два важных условия, которые надо соблюдать, чтобы орган функционировал как нужно. В рационе должна присутствовать жидкость и клетчатка, представленная овощами и зеленью.