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Врач назвал два продукта, отказ от которых делает кишечник «отбитым»

Источник: Российская газета

Люди, которые обращаются к врачам с жалобами на плохо работающий кишечник, часто совершают одну и ту же ошибку. Есть два важных условия, которые надо соблюдать, чтобы орган функционировал как нужно. В рационе должна присутствовать жидкость и клетчатка, представленная овощами и зеленью.

Однако вместо этого некоторые пациенты (обычно «по совету знакомых») отдают предпочтение средствам, которые не восстанавливают кишечник, а решают проблему моментально, хотя и с последствиями. Речь про использование стимулирующих слабительных. Об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергея Вялов.

«Известное дело, когда у тебя что-то не получается, надо взять молоток побольше — так и с кишечником», — отметил врач.

Надо дать кишечнику сначала воду и клетчатку, пишет специалист. Слабительные же бьют по органу таким образом, что кишечник становится «отбитым».

«Перестает воспринимать обычные естественные импульсы, привыкает к сильным ударам», — уточнил гастроэнтеролог, добавив, что после этого восстановление естественной работы органа может стать проблемой.

По словам врача, часто человек уверен, что получает клетчатку. Но в реальности «это не точно».

«Люди думают, что они едят овощи в принципе — и этого достаточно», — отметил Сергей Вялов, посоветовав прикидывать, сколько в сутки съедается подобной пищи.

Если это меньше, чем 300 граммов, то это практически гарантированные проблемы с кишечником, добавил врач.

Клетчатка есть в разной растительной пище. Это ягоды, овощи, фрукты и так далее. Оптимально получать ее, употребляя яблоки и отруби (например, в виде гранул, которые нужно запивать водой).

Что касается жидкости, то бутылка с простой чистой водой на столе — лучший вариант. Не стоит заменять этот доступный продукт соками, газировками, сладкими компотами. Или думать, что всю нужную жидкость вы получаете с супами, чаем и кофе.

«Кишечнику важна вода, минимум 1,5 литра в сутки. Если он воду не получит, то свое все равно заберет», — отметил Сергей Вялов, еще раз подчеркнув, что два первых условия для нормальной работы кишечника без запоров — это жидкость и клетчатка в рационе.

Если в кишечнике уже образовались аденомы и полипы, то тут бессильна и клетчатка. Чтобы держать ситуацию под контролем, важно после 45 лет проходить колоноскопию. Исследование помогает выявить проблему и своевременно удалить те самые полипы, которые повышают риск развития онкологии.