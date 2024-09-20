Хабаровчан приглашают на трёхдневный уличный праздник

— В течение трех дней планируется приготовить 20 тысяч порций авторских блюд. Не упустите шанс насладиться разнообразием кулинарных шедевров и открыть для себя новые гастрономические горизонты. Одним из ярких событий станет парад коренных малочисленных народов Дальнего Востока, в котором примут участие более 50 человек в национальных костюмах. Дети и взрослые смогут погрузиться в этномузыкальное путешествие, попробовать играть на африканских барабанах, австралийской трубе диджериду, сибирском варгане или тибетских поющих чашах, — рассказали в министерстве туризма края. Завершится праздник выступлением группы «Пицца» на Комсомольской площади. Подробную программу смотрите по ссылке.