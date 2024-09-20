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Хабаровчан приглашают на трёхдневный уличный праздник

Праздник «Мы — большая страна» откроется завтра в полдень.

Источник: соцсети

В рамках III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» состоится праздник «Мы — большая страна». Завтра, 23 июля, на набережной стадиона имени Ленина всех гостей ожидают увлекательные мастер-классы, конкурсы, концертные номера и фестиваль «ГастроХаб», как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Уже завтра, в 12:00, начнут свою работу площадки праздника. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, узнать о маршрутах, которые предлагают хабаровские гиды, зарядиться энергией с тренерами фитнес-клуба, а также раскрыть секреты шеф-поваров на фестивале «ГастроХаб».

 — В течение трех дней планируется приготовить 20 тысяч порций авторских блюд. Не упустите шанс насладиться разнообразием кулинарных шедевров и открыть для себя новые гастрономические горизонты. Одним из ярких событий станет парад коренных малочисленных народов Дальнего Востока, в котором примут участие более 50 человек в национальных костюмах. Дети и взрослые смогут погрузиться в этномузыкальное путешествие, попробовать играть на африканских барабанах, австралийской трубе диджериду, сибирском варгане или тибетских поющих чашах, — рассказали в министерстве туризма края. Завершится праздник выступлением группы «Пицца» на Комсомольской площади. Подробную программу смотрите по ссылке.

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