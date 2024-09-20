В частном секторе Хабаровска домовладения получили газ

Аналогичная работа идет и в других районах города. Например, в районе улиц Усадебной — Автомобильной поселка Березовка распределительный газопровод к жилым домам по протяженности составит 20,5 км. Этот объект готов на 95 процентов, установлены 425 выходов к индивидуальным домовладениям. Запустить газораспределительный пункт намерены в октябре 2024 года. Такой же объект появится в районе улиц Усадебной — Фруктовой, где уже проложено 19,8 км коммуникаций и смонтирован 491 выход к индивидуальным домовладениям. Идут работы в районе улиц Сучанской — Кима — Магнитной — Охотничьей — Нефтяной и в районе улиц Бородинской, Николаевской, Казбекской, Енисейской, Железнодорожной и Алтайской.