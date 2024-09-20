Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию

Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию.

Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию «Отцовское признание». О начале отборочного этапа объявила Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов».

Премия направлена на поддержку и признание вклада отцов в укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей в России.

Участником премии может стать любой житель России, который успешно реализовал или реализует культурные, образовательные и социальные инициативы на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Выдвинуть участника на премию могут другие люди, государственные или общественные организации.

Номинации:

  • «Литературное наследие»
  • «Художественное творчество»
  • «Музыка и танцы»
  • «Кино и театр»
  • «Научные труды и исследования в области демографии и культуры»
  • «Современный подход»
  • «Государственный подход»
  • «Муниципальный подход»
  • «Воспитатель будущего»
  • «Педагог-наставник»
  • «Мыслитель будущего»


Заявки на участие принимаются до 10 октября 2024 года включительно (до 23:59 по московскому времени) по электронной почте: vidrin.d@mail.ru

Победители премии получат диплом и памятный подарок.

Церемония награждения пройдёт 18 октября 2024 года в Москве, в Общественной палате РФ.