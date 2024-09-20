Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию.

Премия направлена на поддержку и признание вклада отцов в укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей в России.



Участником премии может стать любой житель России, который успешно реализовал или реализует культурные, образовательные и социальные инициативы на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



Выдвинуть участника на премию могут другие люди, государственные или общественные организации.



Номинации: