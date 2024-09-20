Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию «Отцовское признание». О начале отборочного этапа объявила Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов».
Премия направлена на поддержку и признание вклада отцов в укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей в России.
Участником премии может стать любой житель России, который успешно реализовал или реализует культурные, образовательные и социальные инициативы на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Выдвинуть участника на премию могут другие люди, государственные или общественные организации.
Номинации:
- «Литературное наследие»
- «Художественное творчество»
- «Музыка и танцы»
- «Кино и театр»
- «Научные труды и исследования в области демографии и культуры»
- «Современный подход»
- «Государственный подход»
- «Муниципальный подход»
- «Воспитатель будущего»
- «Педагог-наставник»
- «Мыслитель будущего»
Заявки на участие принимаются до 10 октября 2024 года включительно (до 23:59 по московскому времени) по электронной почте: vidrin.d@mail.ru
Победители премии получат диплом и памятный подарок.
Церемония награждения пройдёт 18 октября 2024 года в Москве, в Общественной палате РФ.