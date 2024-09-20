В Омске власти выселяют из здания Академию единоборств

Здание, где располагается Академия единоборств и боевых искусств, мэрия хочет сдать в аренду. Академия единоборств работает здесь уже более 11-ти лет. За это время потратила четыре миллиона рублей на проведение капитального ремонта. Отмечается, что занятия в Академии посещают дети из социально-незащищенных категорий населения на безвозмездной основе.
Как сообщается на официальной странице Академии в социальной сети «ВКонтакте», администрация города решила сдать помещение, где занимается секция по адресу Красный Путь, 141, в аренду.
Департамент имущественных отношений администрации города обратился к представителям Академии с письмом, в котором предложить заключить договор аренды помещения на льготных условиях. В случае отказа предлагается освободить помещение в течение пяти суток и вернуть ключи в департамент. Письмо размещено на официальной странице Академии.
Между тем, как пишет портал «Город55» со ссылкой на департамент информационной политики администрация города отказалась продлить соглашение с РОО «ФК» из-за выявленных в ходе проверки нарушений. После того, как помещение будет освобождено, его планируют отдать под нужды кинологической службы УМВД.