В Омске власти выселяют из здания Академию единоборств

Здание, где располагается Академия единоборств и боевых искусств, мэрия хочет сдать в аренду. Академия единоборств работает здесь уже более 11-ти лет. За это время потратила четыре миллиона рублей на проведение капитального ремонта. Отмечается, что занятия в Академии посещают дети из социально-незащищенных категорий населения на безвозмездной основе.