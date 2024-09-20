В Приморье стартовала акция «Диспансеризация за час»

Как отмечает пресс-служба минздрава Приморья, по приказу министра здравоохранения региона главные врачи медицинских учреждений взяли под личный контроль проведение диспансеризации в городах и районах края.
За восемь месяцев 2024 года диспансеризацию прошли порядка 449,8 тысячи жителей Приморья. С начала года врачи выявили на ранней стадии 143 случая онкологических заболеваний, почти 14,9 тысячи случаев сердечно-сосудистых отклонений, более 1,4 тысячи случаев сахарного диабета. Это позволило вовремя начать лечение и добиться предотвращения тяжелых последствий.
Основная причина отказа от посещения медицинских учреждений для своевременного осмотра — острая нехватка времени. Для удобства приморцев минздрав региона организовал акцию «Диспансеризация за час». Именно в этот временной отрезок, по расчетам специалистов, человек пройдет всех необходимых врачей, сдаст требуемые анализы.
«Акция предусматривает предварительную запись для прохождения обследования в те поликлиники, где есть флюорограф и маммограф. На сайте министерства здравоохранения размещен полный перечень этих медучреждений и их контакты. Получить результаты пациентам с 1-й и 2-й группами здоровья можно удаленно. Для этого организованы телемедицинские консультации “врач-пациент” по интернет-связи. Или же можно прийти к врачу на личный прием, где можно задать все интересующие вопросы о своем здоровье», — рассказали в ведомстве.