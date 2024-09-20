В Приморье стартовала акция «Диспансеризация за час»

«Акция предусматривает предварительную запись для прохождения обследования в те поликлиники, где есть флюорограф и маммограф. На сайте министерства здравоохранения размещен полный перечень этих медучреждений и их контакты. Получить результаты пациентам с 1-й и 2-й группами здоровья можно удаленно. Для этого организованы телемедицинские консультации “врач-пациент” по интернет-связи. Или же можно прийти к врачу на личный прием, где можно задать все интересующие вопросы о своем здоровье», — рассказали в ведомстве.