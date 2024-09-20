Появился график поставок новых трамваев в Самару

Все новые трамваи производства компании «ПК Транспортные системы». Приобрело их муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» в лизинг.
До конца января в город должны поставить трех трехсекционных трамвая «Витязь-М». Цена контракта составила 709,8 млн рублей.
Затем в город поставят 71 вагон «Львенок» по следующему графику:
• февраль 2025 г. — четыре трамвая;
• март 2025 г. — 15;
• апрель 2025 г. — 15;
• май 2025 г. — шесть;
• февраль 2026 г. — 11;
• март 2026 г. — 10;
• апрель 2026 г. — 10.
«Это низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан трамвайные вагоны. Они оснащены автоинформатором, “бегущей строкой”, камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования салона», — рассказали представители дептранса.
Договор лизинга заключен до конца 2028 года. Его стоимость составляет 8,5 млрд рублей.
«По мере поставки трамвайные вагоны будут выведены на наиболее востребованные городские маршруты», — отметили в дептрансе.
Сейчас в парке ТТУ на балансе находятся 400 трамваев, 300 из них — «Татры» 1970−80-х годов. Износ состава составляет 90%.