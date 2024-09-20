Появился график поставок новых трамваев в Самару

• февраль 2025 г. — четыре трамвая;

• март 2025 г. — 15;

• апрель 2025 г. — 15;

• май 2025 г. — шесть;

• февраль 2026 г. — 11;

• март 2026 г. — 10;

• апрель 2026 г. — 10.