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Светофор отключили на перекрестке улиц Напольная — Ушаковская в Иркутске

Устройство будет отключено до семи вечера 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В областном центре на пересечении улиц Напольная — Ушаковская отключили светофор. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, водителям при проезде придется ориентироваться на знаки дорожного движения и нанесенную разметку.

— До 19:00 20 сентября отключен светофор на перекрестке улиц Напольная — Ушаковская, — пояснили в пресс-службе администрации.

Устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов не работает из-за плановых работ электриков. Автовладельцам стоит проявить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона сразу на двух участках улицы Баррикад запретят проезд автотранспорта. Ограничение начнет действовать 23 сентября и продлится до конца декабря текущего года.