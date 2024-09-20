Светофор отключили на перекрестке улиц Напольная — Ушаковская в Иркутске

В областном центре на пересечении улиц Напольная — Ушаковская отключили светофор. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, водителям при проезде придется ориентироваться на знаки дорожного движения и нанесенную разметку.
— До 19:00 20 сентября отключен светофор на перекрестке улиц Напольная — Ушаковская, — пояснили в пресс-службе администрации.
Устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов не работает из-за плановых работ электриков. Автовладельцам стоит проявить бдительность и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона сразу на двух участках улицы Баррикад запретят проезд автотранспорта. Ограничение начнет действовать 23 сентября и продлится до конца декабря текущего года.